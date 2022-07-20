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1-5月外銷訂單海外生產比重年減2.1個百分點

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，今年1-5月訂單金額2,805億美元，增幅縮小為9.5%，主因4-5月受中國大陸封控措施影響，且1-5月也因大陸封控影響部分產能，海外生產比重續降至48.4%，年減2.1個百分點。

主計總處表示，根據經濟部統計，因5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用及數位轉型需求熱絡，110年外銷接單達6,741億美元，為歷年新高，較109年增26.3%。111年1-5月訂單金額2,805億美元，增幅縮小為9.5%，主因4-5 月受中國大陸封控措施影響。

110年海外生產比重51.6%，較109年降2.4個百分點，主因以國內生產為主之傳統貨品接單成長幅度較高，加上伺服器及網通產品擴大國內生產所致，今年1-5月因中國大陸封控影響部分產能，海外生產比重續降至48.4%，年減2.1個百分點。

依貨品類別觀察，受惠於新興科技應用需求持續熱絡，今年1-5月電子產品及資訊通信產品外銷接單分別較上年同期增19.0%及6.2%，惟光學器材因電視、筆電等終端市場需求趨緩而減13.9%；傳統貨品方面，化學品因石化產品價格續居高檔，年增18.2%，基本金屬亦增7.3%，塑橡膠製品則因需求及價格回落致減2.4%，機械因設備投資保守觀望，減2.6%。

按地區別觀察，今年1-5月外銷訂單以美國838億美元（占29.9%）居首，較上年同期增13.8%，其次為中國大陸及香港682億美元（占24.3%），增0.2%，二者合占5成4，而東協316億美元（占11.3%），增幅29.9%最大，另歐洲及日本各538億（占19.2%）及135億美元（占4.8%），分別增5.5%及減1.6%。

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