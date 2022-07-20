家樂福才併購頂好沒多久...又被買下 網：只剩統一跟全聯了
統一（1216）及統一超（2912）昨（19）日晚上23點40分，決議重大交易案，宣布以290億元的價格買下台灣家樂福。
先前傳出，台灣家樂福的母公司國際發展策略於2021年就有意撤出台灣；而遠東集團和momo富邦媒等企業皆有收購的意願，不過，因統一集團持有台灣家樂福4成的股權（統一和統一超，各有20％上下股份），因此統一有優先承購權。
而台灣家樂福也才在2021年時併購了頂好超市，成功讓營收成長了16.7％，對此就有網友笑稱：「真的統一了！」
PTT上也有許多網友熱議，「以後只有統一跟全聯了，怕」、「統一了」、「家樂福不是剛買頂好而已...」、「全聯宇宙vs統一宇宙」、「難怪統一證狂賣股欸」。
也有人大酸連外資都跑光光，「外商都不要台灣了」、「外商跑光光了，果然鬼島」、「以後法國周變成統一周嗎？」、「不懂，都要撤出台灣，那幹嘛買頂好？」。
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