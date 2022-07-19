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金價上周跌破1,700美元 下半年還會漲？外資機構這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導
根據臺灣銀行最新報告，富國銀行（Wells Fargo）實質資產策略主管John LaForge指出，國際金價近期跌至波段低點，主因是美元指數表現強勁、創20年新高，但預期美元進一步走強空間有限，且經濟衰退風險升高亦將增加黃金避險需求，維持今(2022)年底目標價每英兩2,050美元看法不變。情境示意圖。圖／Ingimage
根據臺灣銀行最新報告，富國銀行（Wells Fargo）實質資產策略主管John LaForge指出，國際金價近期跌至波段低點，主因是美元指數表現強勁、創20年新高，但預期美元進一步走強空間有限，且經濟衰退風險升高亦將增加黃金避險需求，維持今(2022)年底目標價每英兩2,050美元看法不變。情境示意圖。圖／Ingimage

黃金還能加碼投資嗎？根據臺灣銀行最新報告，富國銀行（Wells Fargo）實質資產策略主管John LaForge指出，國際金價近期跌至波段低點，主因是美元指數表現強勁、創20年新高，但預期美元進一步走強空間有限，且經濟衰退風險升高亦將增加黃金避險需求，維持今(2022)年底目標價每英兩2,050美元看法不變。

國際金價上周一度跌破每英兩1,700美元大關，今（19）日傍晚約在1,716美元附近波動。展望金價後市，數家外資機構認為金價遭到低估，除富國銀行預期今年底金價將突破2,000美元大關外，總經數據分析機構Quant Insight主管Huw Roberts亦指出，根據該機構以經濟成長、通膨、債券殖利率及貨幣政策等16項對金價具影響力之總經數據為參數建構的模型，目前黃金的合理價值為每英兩1,791美元，金價低於其合理價值；Roberts另表示，目前銀價也較其合理價值低約7%，低估程度比金價更高，並反映在近期金銀比突破90、創兩年新高上。

此外，世界黃金協會（World Gold Concil，WGC）發布數據顯示，今年3至6月期間中國大陸主要城市新冠肺炎疫情削弱其實體黃金需求，並導致上半年上海-倫敦黃金價差受到壓抑為每英兩2.1美元，較2021年同期減少4美元，更較疫情爆發前2019年同期減少11美元。展望下半年，在被壓抑的婚禮需求、政府推出的經濟刺激措施、居高不下通膨及經濟衰退隱憂下，實體黃金需求可望重回成長軌道。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管Ole Hansen 表示，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率超過9%，惟市場對未來一年的通膨預期低於4%，顯示許多人預期未來一年通膨會降低超過5%，並不認為通膨會構成長期威脅，加上美國聯準會持續大幅升息，是導致近期金價未能從飆漲的通膨數據中獲得上漲動能的主要原因。

金價 通膨 美國聯準會

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