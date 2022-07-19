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進口貨品產地標示放寬 進口人仍須留意細節

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

進口貨物常有未依規定標示產地或有標示不實情形，依法，進口人須改善產地標示至使人無誤認產地之虞，才可放行，但基隆關提醒，6月6日起貿易局公告《進口貨品產地標示不實案件處理原則》放寬標準，貨物如果有正確標示產地，在貨品標示的同一面鄰近處標示進口商資訊，即可放行。

原本進口貨物需要詳細標示貨物進口商等資訊，基隆關說明，為了兼顧國際貿易實務及加速貨物通關，修正後的《進口貨品產地標示不實案件處理原則》除了明確規範進口貨品產地標示相關細節外，同時也放寬進口貨品上揭露國內廠商資訊的限制，只要進口人在進口貨物時，明確標示貨物產地等項目，例如：進口貨品如果正確標示產地：MADE IN JAPAN、MADE IN CHINA等，則在同一面鄰近處標示國內廠商名稱、地址、電話等相關資訊即可，不必再列出進口商。

基隆關提醒，依據《貿易法》第17條、第28條規定，進口貨物的原產地應如實標示，如有標示不實，海關將函送貿易局依法處理，如果進口人有故意偽標產地的情形可能會違反《刑法》第255條規定，最高可處一年以下有期徒刑，基隆關呼籲，進口業者應詳加注意，切勿以身試法。

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