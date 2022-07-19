外資機構稱金價已超跌 台銀報告：1700美元仍有撐

美元持續強勢，國際金價上周一度跌破每英兩1700美元大關。但根據台灣銀行最新報告，目前多家外資機構認為，金價已超跌、低於合理價值，就基本面、市場面仍有金價支撐因素，技術面應可持續撐住1700美元整數價位。富國銀行則認為，經濟衰退風險升高增加黃金避險需求，仍維持年底黃金目標價2050美元不變。

台銀國際金市周報指出，美元指數屢創新高，加上6月美國通膨率持續飆升，本月美國聯準會（Fed）升息4碼的預期直線上升，使金價一度跌破1700美元價位，但後續Fed官員發言有稍微淡化升息4碼的預期，即便金價沒有馬上反彈，但跌勢有趨緩。

儘管市場一片看衰金價，但台銀報告提到，各大外資機構都認為黃金已超跌，數據分析機構Quant Insight報告認為，目前金價合理價位應為1791美元，現已低於合理價位，而銀價也低於合理價值約7%，低估程度較金價更高。

富國銀行（Well Fargo）則認為，金價創近9個月新低，主因美元指數衝上20年新高，但預期後續美元近一步走強的空間有限，且美國經濟衰退可能性提高，將增加金價避險需求，因此富國銀行仍維持年底2050美元的目標不變，但若短期金價持續低迷，該行不排除下修年底金價預測。

世界黃金協會（WGC）則認為，今年金價疲軟，主因中國大陸封控壓抑實體黃金需求，展望下半年，被壓抑的婚禮需求將回溫、大陸政府推出刺激政策，以及通膨及經濟放緩隱憂，實體黃金可望重回成長軌道。

另，全球第二大金礦商巴里克黃金（Barrick Gold）報告顯示，今年第二季黃金生產量較第一季略增，預計下半年產能會提高，全年黃金生產量可達420至460萬英兩。市場預期，今年金市供給過剩狀況將較去年嚴重、不利於黃金。

台銀貴金屬部認為，市場目前聚焦於通膨數據，由於6月美國通膨不降反升，導致升息預期快速上升，資金湧向美元，貴金屬普遍承壓，但美國總統拜登稱通膨數據為反映近期能源價格下跌，多少有緩解市場通膨預期，給予貴金屬緩和空間。

台銀分析，目前基本面因金價下跌，仍提升實體黃金需求；市場面因停滯性通膨疑慮升溫，也帶給金價支撐因素；就技術面來看，短線在1700美元價位尚具支撐。台銀預測，若本周金價站穩1700美元上方，有機會先挑戰5日均線，也就是1718美元。