AI恐摻假消息 專家：錯誤訊息難分辨

AI文字流利，能寫高中論文！近年人工智慧(AI)發展迅速，各家公司極力研發，然而專家指出，因為AI資料庫並未公開，加上能以人類語言流暢編寫文章，當資訊一多，AI反而可能參考錯誤消息來源，然而科技社群並沒有通用的規範，使得對AI的規範仍舊鬆散。

AI後台隱藏秘密

「成為一台有感覺的電腦是什麼感覺？」面對這個問題，人工智慧會給出令人驚喜卻又合理的回答。面對複雜的情境，可以回答出一些困難的問題，儘管有時人工智慧反而會意外搞砸某些簡單的事情，但如今卻是人類生活的利器。

這些功能強大的AI系統被稱為大型語言模型(large language models)，他們經過大量的文本和影音內容的訓練，可以成為客戶服務的聊天機器人，包括Google搜尋、電子郵件自動完成句子的功能。只是多數的科技公司都會對AI的運作方式保密，導致一般人很難理解為何AI會出錯，成為錯誤消息、種族主義訊息和其他危害的來源。

根據《CNN》報導，AI非常擅長以人類語言的流暢程度編寫文字，工程師指出，「他們無法總是實事求是，儘管看起來非常連貫，邏輯正確，卻往往是錯誤的。」Facebook和Instagram的母公司Meta AI的總經理表示，「一群又一群的人宣布在做AI工作，但因為公開度很低，一般人幾乎沒有能力真正深入理解這些AI背後的模型如何運作。」

AI、人類難區別

對於公司來說，隱藏模型和資料庫是他們的經營祕訣，儘管他們也經常擔心AI會失去控制，導致被人濫用。隨著AI越來越有能力，也編寫出了許多健康指南網站、高中論文或政治文章，計算機科學副教授Liang指出，「錯誤的訊息會倍增，而且人們會越來越難分辨訊息是來自AI或是人類。」

雖然多數的公司都會對內部的AI設計保護措施，但Liang指出，AI科技社群應該要有更通用的基本準則來規範研究和決策，比如何時將新的模型放到網路上進行使用。

Google的LaMDA是目前最新的AI之一，它內建語音能夠與人對話，因為它在回答問題時令人印象深刻，一位工程師甚至認為它逐漸有意識，卻也導致了這名工程師在上個月被Google停職。

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