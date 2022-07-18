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前瞻基礎建設第四期預算 增添100億元淨零排放預算

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。報系資料照
國發會主委龔明鑫。報系資料照

國發會今（18）日召開第100次委員會議，會中審議通過「2023年度政府重大公共建設計畫暨前瞻基礎建設計畫第四期特別預算先期作業審議結果」，預算合計3,456.3億元。前瞻基礎建設計畫為了響應2050淨零排放路徑，新增近100億元的淨零排放經費。

前瞻特別預算總額度已框定8,400億元，原規劃第四期（2023年至2024年）額度為1,800億元；第五期（2025年1至8月）1,000億元。但考量到今年3月國發會公布「2050年淨零排放路徑」，因應極端氣候的水環境韌性改善刻不容緩，決定針對第四期增加369億元的預算，合計第四期預算達到約2,102億元。

對於預算如何調整，國發會表示，首先調撥第五期約300億元額度至第四期運用；其次是針對過去計畫執行進度不如預期，額度收回再運用；第三是核實檢討部會請增既有前瞻計畫經費額度，經先期作業審議後納入特別預算。

針對哪些第五期預算項目遭調整，或是那些計畫執行不如預期而挪至第四期，國發會解釋，第五期預算屬於全盤考量；針對過去計畫則數量繁多，若無法按《前瞻基礎建設特別條例》第五、六條規定完成可行性研究、綜合規劃或環境影響評估，導致工程預算無法在期限執行者都可能面臨調整。

第四期預算調整過後，淨零排放增加98.7億元預算，其中有73.2億元屬於公共建設類計畫，國發會主委龔明鑫表示，涵蓋項目包括氫能、儲能、碳捕捉、地熱、電動車充電樁及電網改善等12項戰略項目。

然而，近100億元投入大量項目是否預算不夠充足，國發會解釋，目前3月公布淨零排放路徑，預計年底才會有針對計畫有比較詳細規劃。雖然預算有限，但是都是經過各部會討論，將最急迫項目優先規劃預算，後續若有需要更大規模建設則可經由部會提出相關預算。

國發會 前瞻基礎建設 龔明鑫

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