雲豹能源與美光達成5億度綠電交易協議

雲豹能源(6869) 今 (18) 宣布旗下售電業子公司天能綠電已與國際半導體大廠美光科技簽署為期7年的購電協議 。根據此一採購合約規範，天能綠電將提供美光5億度綠電，進一步促進美光在全球採購可再生能源並實現其淨零排放目標。這項協議與美光永續營運和持續綠色能源採購的努力一致，亦呼應經濟部2050年實現淨零排放的願景。

根據購電協議內容，美光將自雲豹能源的光電能源專案購置超過50MW（百萬瓦）的裝置容量，供電案場位於台南北門漁電共生案場，預計將於2022年底竣工，總裝置容量為123 MW，為目前台灣最大的漁電共生案。

天能綠電現為台灣能源交易平台的領導者，已陸續與玉山金控及電動機車領導廠商Gogoro簽約售電，迄今計簽約轉供超過8,000萬度綠電，已位居全台簽約售電之冠。此次與美光簽署售電協議，為天能綠電自2021年取得售電業執照以來最大的購售電協議，亦是天能綠電與美光在國內非競價機制下之最大光電綠電交易案。

以往的售電業者都是以平台商居多，沒有自己的綠電，雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔表示，天能綠電最大的優勢，就是母公司雲豹能源本身擁有光電、風電，甚至持續開發其他再生能源，她說：「我們透過天能綠電，自己發電、自己賣，從取得售電執照以來僅短短一年，已躍居國內簽約售電量最大的公司，這也是企業各界對雲豹能源集團服務品質的最大肯定。」

美光致力於運用資源和影響力，以達成其對於環境保護和永續營運的願景。為協助地球保育資源，美光制定了積極的目標，不僅是採用綠色能源，還包括減少溫室氣體排放以及循環利用水資源及廢棄物回收再利用計畫。

本次美光科技半導體透過KPMG安侯企業管理公司的協助與天能綠電簽訂的售電契約中，預計每年採購7,400萬度綠電，與現有電網的電力相比，相當於每年減少3萬7,148公噸的二氧化碳排放。

此合作案是美光在台灣的首宗企業購電協議，同時也是美光在永續營運願景上持續努力的實證。

美光承諾將於2028年前投資10億美元，以實現其環境永續的目標，包括期望在2030年前將其全球製程設施直接排放（範疇一）的溫室氣體排放量從2020年的標準減少42%。其他目標亦包括了預期在2030年達到節水75%和全球廢棄物轉換率達95%，並達成美國廠區採用100%再生能源。