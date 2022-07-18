國際大廠22日齊聚線上論壇 低軌衛星最新商機大揭密

全球低軌衛星產業快速成長，移動式通訊（COTM，Communication-On-The-Move）將是低軌衛星的關鍵應用服務，有助於推動車聯網、智慧物流、智慧交通等產業發展，市場商機潛力無窮。在經濟部工業局支持下，由工研院舉辦的「2022移動式衛星通訊國際供應鏈結線上論壇」即將於7/22（五）登場，邀請多家國際知名大廠，包括美國航太衛星系統整合大廠Aerkomm、知名海事衛星寬頻服務商Speedcast、歐洲最大衛星製造公司Thales Alenia Space，以及臺灣已打入國際衛星供應鏈的芳興科技、隴華電子等企業，分享國際間低軌衛星移動式通訊產業的最新動態與商機。

根據調研機構Trend Force預估，至2023年全球衛星產業產值可達3,083億美元，年成長為4.5％。由於低軌衛星提供的移動式通訊比光纖網路的傳輸速度更快，透過衛星通訊技術與地面網路結合，發展混合式網路（Hybrid Network），可提高網路通訊頻寬及覆蓋率，因此低軌衛星被視為偏遠鄉村地區以及海陸空交通的主要通訊解決方案。同時，由於終端設備逐漸朝向小型化發展，低軌衛星非常適合與移動式載具結合，例如船舶、飛行器、移動中高鐵或汽車等，未來產業、市場商機蓬勃。

「2022移動式衛星通訊國際供應鏈結線上論壇」以國際衛星產業移動式通訊供應鏈合作為主題，邀請國內外產業專家進行專題演講。美國太空衛星產業顧問分析公司Quilty Analytics將帶來最新的衛星移動式通訊市場與商機分析；美國航太衛星系統整合大廠Aerkomm與歐洲最大衛星製造公司Thales Alenia Space將針對移動式通訊結合衛星航空應用服務進行介紹；知名海事衛星寬頻服務商Speedcast將以衛星在關鍵通訊連接性（Satellite Connectivity to Critical Communications）為題進行專題演講。

國內產業代表將由芳興科技與隴華電子分別以無線通訊研發製造，以及海事衛星應用等主題進行分享。活動中也同步安排國內外專家進行論壇交流，以國際級視角遠眺低軌衛星產業鏈發展前景，精采可期！「2022移動式衛星通訊國際供應鏈結線上論壇」，即日起開放線上報名，報名網址：https://reurl.cc/1Z97vY，聯絡窗口：工研院產服中心楊先生03-5917136。名額有限，有興趣者報名從速。