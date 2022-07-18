通膨加上疫情 中研院2022年經濟預測下修至3.52%

中研院今（18）日公布2022年最新經濟預測總展望，雖然民間投資及外銷訂單持續撐住經濟表現，但因為俄烏戰爭、美國通膨失控，導致台灣消費者物價指數（CPI）出現通膨，再加上國內疫情紛擾等雙重影響，經濟預測從去年底的3.85%下修至3.52%。

回顧今年上半年，由於美國經濟過熱、俄烏戰爭開打及中國大陸封控清零等原因，全球通膨居高不下，經濟成長不確定性大增。即使大環境不佳，台灣今年第1季民間投資達6.64%，上半年出口率也近二成；但今年卻第1季經濟成長率來到3.14%，呈現趨緩，主因在於民間消費呈現疲軟。

中央研究院經濟研究所兼任研究員周雨田指出，上半年因為疫情爆發，雖然沒有如去年三級警戒一樣的嚴格管制，但民眾仍自主性減少外出。另外，因全球因戰爭、天候等供給面問題推升國內輸入性通膨，國內生產者除了面臨原物料上漲、電價調升等成本攀升，提升終端商品價格，今年上半年CPI年增3.13%、躉售物價指數（WPI）亦攀升達14.48%，進一步影響到民間消費，導致民間消費從去年底預測的5.27%下修至2.93%。

另外，周雨田也認為，台灣房價屢創新高，將會透過房租及住房成本延遲反映在CPI上，進一步推升國內物價。因此在房價飆升、美國通膨失控、台幣持續貶值、俄烏戰爭推升國際原物料等因素下，他認為今年全年CPI低於3%機率不高。

而因民間消費大幅衰退，中研院全年預測從去年底的3.85%下修至3.52%，仍屬於溫和成長。展望下半年，美國系統性通膨風險難解、俄烏戰爭延續將導致供應鏈瓶頸仍在；美國加速升息將會造成金融市場震盪。全球經濟下行風險升高，台灣也將會受到牽動放緩景氣復甦，全年實質GDP成長率的50%信賴區間為2.44%及4.74%

對於電價調漲如何影響到國內物價，周雨田說，上半年影響主要反映在居住成本，因去年紓困未實施夏月電價，今年實施後與去年電價相差約兩成，屬於短期現象；台電7月調漲工業用戶電價長期則有機會影響到終端產品價格。

對於房價如何影響到CPI，周雨田進一步解釋，房價屬於一次性買賣，而與房價牽動的房租屬於連續性支出，將會延遲性推升物價。

對於下半年新台幣走勢，今年初以來因為美元大幅升息，新台幣貶值7%，但預估央行未來後續不會跟美國一樣急進升息，所以利差會持續擴大，也衍生台幣貶值壓力，認為台灣未來貨幣政策仍要審慎考慮。