中研院估今年經濟成長率僅3.52% 通膨率不會低於3%

國內外政經情勢變數多，加深下半年經濟成長壓力，中研院今天發布「2022年台灣經濟情勢總展望之修正」，將今年實質經濟成長率預測由3.85%下修至3.52%；對於物價將維持高檔，預估今年全年消費者物價指數(CPI)年增率將達到3.16%。

中經院研究員周雨田表示，上半年因美國經濟過熱、俄烏戰爭、中國大陸封控清零、供應鏈紊亂等問題，全球通膨居高不下，使經濟成長不確定性大增，「下半年將不會像過去預測的樂觀」，各大機構對於全球經濟成長率都已下調，復甦速度也會減緩。

他指出，我國受惠於科技創新應用與數位轉型需求續強，進出口與外銷訂單均持續成長，第一季實質經濟成長率仍達3.14%，面對國內外諸多不確定變數，下半年經濟成長有壓力，因此中研院將今年實質經濟成長率下修至3.52%。

民間消費方面，受疫情反覆抑制大眾運輸、休閒娛樂等服務業消費，第一季實質民間消費僅成長0.46%，後續疫情漸緩，下半年預計將出現消費反彈，民間消費動能復甦，考量物價及低基期因素，估計全年實質民間消費成長率為2.93%；另國發會景氣燈號已連3月亮綠燈，則顯示我國正在持續復甦階段。

國人最關心的物價也未見趨緩，周雨田認為，上半年全球通膨不斷惡化，上半年我國CPI年增為3.13%，核心CPI也達2.41%，躉售物價指數(WPI)亦攀升達14.48%。由於全球因戰爭、天候等供給面問題推升國內輸入性通膨，而國內生產者面臨原物料上漲、電價調升等成本攀升，拉抬終端商品價格機率大增，預估全年CPI與WPI成長率將分別年增3.16%與11.31%。

他進一步說，今年有4大衝擊，今年CPI將會持續高於3%，第一，雖然房價沒列入CPI，但會透過房租及住房成本延遲反映，因此房價高漲對CPI也有可能產生影響；第二，美國通膨已失控，寬鬆貨幣政策及景氣過熱，且美國又是經濟成長龍頭，我國物價也會受影響；第三，美國聯準會(Fed)快速升息，台美利差擴大使熱錢外流，台幣持續貶值，也不利控制通膨；第四俄烏戰爭持續影響。

對於下半年新台幣是否持續走貶，周雨田則說，新台幣今年年初到現在，大概已貶值7%左右，且下半年貶值趨勢應會持續，且可能性很高，主因Fed升息會持續加速，而我國通膨狀況較輕微，因而採取緩和升息，央行升息相較沒那麼激進，在台美利差擴大下，對台幣確實帶來貶值壓力。

展望下半年，周雨田說，美國系統性通膨風險難解，全球疫情反覆、俄烏戰爭等地緣政治風險，牽動能源與原物料供需失衡，供應鏈瓶頸仍在。此外，各國緊縮貨幣政策、美國加速升息影響金融市場的震盪，近期內IMF在3週內2度調降美國經濟預測，全球經濟下行風險升高，台灣是小型開放經濟體，亦可能受到連動而放緩景氣復甦。