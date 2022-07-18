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這檔高股息ETF估現金殖利率近5% 7月21日開始募集

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

凱基台灣優選高股息30ETF（00915）預定基金經理人施政廷表示，今年台股的預期現金殖利率為4.8%，在全球市場中名列前茅，追求股息不必外求，從台灣股市就可以找到值得愛息族投資人一親芳澤的好標的。

根據統計，截至7月12日，台股ETF規模為新台幣6,209億元，其中高股息ETF就佔了新台幣2,394億元，佔比約38.6%，與去年6月30日，高股息ETF約新台幣1,057億元，佔比只有25.8%相較，可以看出台灣投資人對高股息ETF的偏好日增。

施政廷表示，股息ETF因為有相對具競爭力的股息做保護，一直都是投資人核心資產配置之一，尤其是在市場震盪變大的時候。根據J.P. Morgan的報告也指出，美國股息型ETF過去一年淨流入居風格股票型ETF之冠，顯示美台兩地投資人對股息型ETF的偏好。

目前台股的本益比是約11～12倍，是近五年來的低點，預估今年整體台股企業獲利成長約3～5%，應足以支撐明年的配息。把各市場預估現金殖利率攤開來比一比，今年台股的預期現金殖利率為4.8%，遠遠超越歐股的3.7%、日股、陸股的2.6%、2.3%，以及美股的1.8%，台股的預期現金殖利率相對不俗。

施政廷分析，2001年以來全球主要股市年化報酬率，台股以9.1%領先其他主要市場，其次為陸股的8.4%、新興市場的7.6%、美股的6.5%、歐洲3.6%、日本 2.2%，台股長期股價動能無論對比成熟市場或新興市場，長線報酬均相當具競爭力。

施政廷觀察，台股的存股主流並非一成不變，2011年時的存股熱門標的以電子為大宗，轉變至近年改由金融躍升主流，散戶投資人不見得能第一時間掌握趨勢變化；台灣上市櫃股票超過千檔，選擇單壓一檔個股？還是透過一籃子分散持有？對於沒有時間分析盯盤的聰明投資人，省心力的ETF或許是個好選擇。

施政廷指出，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」的凱基台灣優選高股息30ETF，透過多因子選股機制與產業自動導航，在成分股競爭力出現變化時，適時汰換剔除，協助投資人實現股息、價差兩頭賺的目標。

運用流動性與品質因子指標嚴格檢驗，確保成分股的盈餘品質與成長性，剔除趨勢向下的企業，層層篩選，網羅電子、傳產、金融業中，符合高股息、低波動、漲得動的優質企業，定期於每年的6及12月針對成分股進行審核，在多重篩選、排序、權重計算的過程後，精選出企業獲利佳、配息記錄穩定且股息具競爭力的個股，同時排除潛藏股價下跌風險的弱勢股，讓投資人不只追求領股息、同時也能兼顧布局股價動能有競爭力的標的。

預計7月21日開始募集的凱基台灣優選高股息30ETF，或許是台灣投資人在混沌局勢中，布局台灣股市的另一種選擇。

高股息 ETF 散戶投資人

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