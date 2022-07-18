出席亞總年會 總統：大家團結讓台灣持續走向世界

蔡總統今（18）日出席「亞洲台灣商會聯合總會第29屆第三次理監事聯席會議開幕典禮」時表示，這兩年多來，為協助台商朋友因應疫情的挑戰，僑委會輔導海外信用保證基金辦理紓困方案；政府也已經把紓困案件的申請，延長到今年底，希望持續協助臺商朋友的事業能穩健發展。她相信，不論是海外台商，還是國內企業，大家只要團結一心，緊密合作、發揮優勢，一定能夠開創更寬廣的發展空間，也讓台灣持續走向世界，成為全球經濟發展的關鍵力量。

蔡總統感謝亞總的努力，不僅把亞洲台商朋友串連起來，也積極促進台灣與各國的合作交流。像是亞總協調台商朋友，配合各國政府推動公益活動，一起來展現台灣人的良善和付出；此外，亞總串連各地台灣商會，呼籲各國政府支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、「世界衛生組織」（WHO）等組織，她要感謝大家對政府的協助。

她指出，台商朋友在國際打拚，讓世界看見台灣，政府也會做大家最有力的後盾。剛才徐佳青副委員長及王美花部長也向大家報告，為了協助台商朋友因應疫情的挑戰，僑委會輔導海外信用保證基金辦理紓困方案。截至上個月底，紓困案已經累計380件，協助臺商朋友取得融資金額超過1.2億美元。此外，我們也已經把紓困案件的申請，延長到今年底（12月31日），希望持續協助台商朋友的事業能穩健發展。

蔡總統表示，隨著產業發展需求，也有台商朋友想要回臺投資。對此，我們也將「投資台灣三大方案」延長到2024年，在大家所關心的土地、能源等問題上，政府也會全力給予協助，給台商朋友最大的支持。

總統提到，全球都關注的2050淨零碳排議題，政府也已經擬定行動路徑。我們規劃在2030年以前，投入9,000億元經費，要來推動相關計畫，讓企業經營者放心，也展現台灣和世界共同努力的決心。

她認為，面對後疫情時代，世界經濟秩序及產業供應鏈一定會有許多新的契機和挑戰。僑委會也推出多項方案協助臺商朋友，包括技術研發、產學合作、人才培育、品牌推廣、青商輔導，以及鏈結海外僑台商與國內產業共同發展。

蔡總統說，她相信不論是海外台商，還是國內企業，大家只要團結一心，緊密合作、發揮優勢，一定能夠開創更寬廣的發展空間，也讓台灣持續走向世界，成為全球經濟發展的關鍵力量。

該典禮包括總統府國策顧問林見松、謝世英、游萬豐、行政院副院長沈榮津、立法院副院長蔡其昌、經濟部長王美花、台中市長盧秀燕、僑委會副委員長徐佳青、外交部次長田中光、立法委員江啟臣、邱臣遠、世界台灣商會聯合總會總會長王德、監事長張德輝、亞洲台灣商會聯合總會總會長江福龍及監事長洪勝統等均出席。