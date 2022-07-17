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加油再等等 中油：明起汽、柴油各調降0.3、0.4元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，明（18）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.2元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收4.4元及5.9元。聯合報系資料照
台灣中油宣布，明（18）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.2元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收4.4元及5.9元。聯合報系資料照

台灣中油宣布，明（18）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.2元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收4.4元及5.9元。

台灣中油表示，本週受美國總統拜登拜訪中東呼籲石油輸出國家組織(OPEC)增產、中國大陸疫情再起與美元指數創新高等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌5.61美元，新台幣兌美元匯率貶值0.103元，國內油價依公式計算跌幅為3.90%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲4.1元及5.5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收4.0元及5.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.4元及5.9元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.4元。

國際油價 中油

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