沃旭大彰化離岸風場國產化順利 111座機艙全數到位

沃旭能源今（15）日宣布，風機系統供應商夥伴西門子歌美颯如期組裝完成111座風機機艙，其中將近7成由台灣本地的80名員工組裝完成。

西門子歌美颯位於台中港的組裝廠，是其在台灣首座，也是歐洲以外第一座離岸風電風機機艙組裝廠，於2019年動土興建，2021年8月完工，首項任務即為大彰化東南與西南第一階段風場供給111座 SG 8.0-167DD型號風機機艙。其中有75座由在地員工組裝。

沃旭表示，機艙被譽為風機心臟，是風機順利運作並生產乾淨電力的重要關鍵。西門子歌美颯作為大彰化東南及西南第一階段離岸風場風機供應商，並加強風機本土化，協同彰化企業金豐機械百分百在地生產所有塔架，更加速在台中港建置風機機艙組裝廠，於2021年8月建廠完畢並開始組裝，比主管機關規劃在地化時程大幅提早。

風機機艙一座重達400噸，包含輪轂、發電機及後段三大機艙組件，每座組裝時間平均達10天。機艙組裝是一項專業的工藝，由於電纜密布、噸數龐大，工作人員必須經過嚴格培訓，包括工具訓練、電纜訓練、螺帽旋緊訓練，以落實離岸風電產業品質、環境、安全及健康衛生(Quality, Health, Safety and Environment, QHSE)最高國際標準，確保風機正常運作。