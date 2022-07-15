快訊

Fed月底升息4碼？周五出爐的「這項數據」是關鍵

王必勝以次長之姿接任防疫指揮官 專家：看來快降級了

王必勝接指揮中心指揮官 「2件事」成最大挑戰

采旺興業120億聯貸案 臺灣企銀主辦、納入永續指標

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
臺灣企銀統籌主辦采旺興業股份有限公司新台幣120億元聯合授信案，由臺灣企銀董事長林謙浩（左）與特力集團總裁何湯雄（右）代表簽約。圖/臺灣企銀提供
臺灣企銀統籌主辦采旺興業股份有限公司新台幣120億元聯合授信案，由臺灣企銀董事長林謙浩（左）與特力集團總裁何湯雄（右）代表簽約。圖/臺灣企銀提供

臺灣企銀（2834）統籌主辦特力集團旗下采旺興業股份有限公司新台幣120億元聯貸案，於7月15日舉行聯貸簽約典禮，由該董事長林謙浩及特力集團總裁何湯雄代表簽約。

臺灣企銀表示，該案募集資金用以償還既有負債及充實中期投資所需，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購逾200%，顯見授信銀行團對特力集團的支持與肯定，對其營運展望亦深具信心。

此次臺灣企銀首度將特力集團ESG永續指標納入聯貸條件，達標即可享有利率減碼優惠，攜手響應ESG永續發展。特力集團致力為歐美大型零售商及台灣、亞洲地區優質供應商，營運範圍橫跨美、歐、亞各大洲，建起綿密專業的服務網絡，於美國安大略、亞特蘭大、德國漢堡及台灣楊梅等地設立五座大型物流中心，提供客戶及消費者穩定物流及倉儲管理。其擁有超過40年的全球貿易採購與供應鏈管理實務經驗，可即時回應市場變化，目前持續強化綠色供應鏈，營收可望再創高峰。

臺灣企銀為積極落實環境友善與節能減碳，支持ESG理念之企業購置再生能源、防治污染、節能等設備所需資金，推出「ESG永續發展貸款優惠措施」，提供融資優惠條件，鼓勵企業戶重視永續發展，以最直接的行動推動ESG理念。今年上半年合併累計自結稅後淨利41.36億元，較去年同期成長67.89%，獲利表現續創歷年同期新高。

特力集團 ESG 臺灣企銀

延伸閱讀

全家便利商店與芙彤園落實ESG影響力！

免追垃圾車、免專用垃圾袋 iTrash攜手家樂福打造智慧垃圾收集站

永豐金奪永續投資三大獎

ESG商品 躍投資顯學

相關新聞

產險第一家！國泰產險獲頒ISO 22301認證

國泰產險7月正式獲頒英國標準協會(BSI)「ISO 22301營運持續管理系統」國際標準驗證，成為台灣第一家通過BSI ...

強勢美元打亂市場 全球資金已悄悄乾坤大挪移

過去美元走強往往能解救美國經濟於一時，卻對其他國家、尤其發展中國家造成傷害，這次也不例外，而在通膨與通縮的威脅下，全球聰明資金早已悄悄的轉向更安全或有利的地方。

北富銀、宏佳騰智慧電車信貸 最長60期最低月付千元起

環保意識抬頭，電動車成為許多購車族的新選擇，台北富邦銀行（2881）與宏佳騰合作推出智慧電車優惠信貸，首期0.01%超低...

台新與新光金合併玩真的？金管會主委黃天牧說話了

台新金（2887）與新光金（2888）分別成立專案小組研究合併，雙方想合併傳言不止，金管會主委黃天牧今早接受廣播節目訪問...

39歲尹崇堯想掌南山人壽 金管會提3大要件

南山人壽在6月15日股東會後推舉副董事長尹崇堯為新任董事長，全案還須經金管會點頭，金管會主委黃天牧一早接受廣播電台訪問時...

遠商Bankee社群銀行 留言、按讚抽萬點LINE Points

遠東商銀（2845）Bankee社群銀行發起「Bankee社群大亨」徵稿活動，兩周內活動網站湧入35萬人次參與，為持續炒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。