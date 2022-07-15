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台灣中油台中廠三期計畫液化天然氣儲槽 今開工

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導
台灣中油台中廠三期計畫液化天然氣儲槽今開工動土，由台灣中油董事長李順欽、協同統包廠商英商貝泰公司總經理戴瑞恩及銘榮元公司總經理廖士銘共同主持。圖／台灣中油提供
台灣中油台中廠三期計畫液化天然氣儲槽今開工動土，由台灣中油董事長李順欽、協同統包廠商英商貝泰公司總經理戴瑞恩及銘榮元公司總經理廖士銘共同主持。圖／台灣中油提供

台灣中油公司因應政府能源轉型，2025年燃氣發電占比50%之能源政策目標，擴建台中廠液化天然氣儲槽，今（15）日舉辦「台中廠三期計畫液化天然氣儲槽興建工程」開工動土典禮。台灣中油表示，完工後將可提升台中廠天然氣供應能力每年達1,000萬噸。

今日開工動土典禮由台灣中油董事長李順欽、協同統包廠商英商貝泰公司總經理戴瑞恩及銘榮元公司總經理廖士銘共同主持，包括美國在台協會台北辦事處長孫曉雅、經濟部政務次長曾文生、台中港務公司及勞動部職安署等共同參與，肯定這項工程有助於推動節能減碳政策，達成穩定國內供氣的目標。

台灣中油表示，這項工程將建置兩座18萬公秉地上式液化天然氣儲槽，包括細部設計、設備及器材供應、建造施工及安裝、試車前準備及試車等工程，預計於2026年完工，將可提升台中廠天然氣供應能力每年達1,000萬噸。

完工之後將可提升台中廠液化天然氣之儲存能力，降低超高儲槽週轉率以降低營運風險，亦可提升天然氣供應能力。除了供應國內既有的天然氣市場，也將新增供應中、北部地區的電廠及工業用戶的用氣需求，包含台電台中電廠、台電通霄電廠、其他IPP（民營電廠）及工業用戶等，又可支援高雄永安廠及第三接收站天然氣管網調度以穩定國內供氣。

天然氣 中油公司 電廠

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