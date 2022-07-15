媒體議價機制應透明 學者：政府可考慮收取數位廣告稅

媒體議價已成為國際潮流，中正大學傳播學系教授、台灣媒體觀察教育基金會董事長羅世宏呼籲，台灣政府要努力讓數位平台支付新聞授權費用，或是責成數位平台提供更透明與合理的廣告分潤機制，也可思考徵收數位廣告稅，或是展開新聞消費券制度性實驗，讓台灣新聞產業能有更好的產業發展環境。

羅世宏表示，數位平台為使用新聞內容支付費用，本來就是天經地義且互利共好的事，但由於數位平台與新聞業的談判地位不對等，因此還需要各方努力才有可能促成。

台灣對全球數位平台Google和Meta（舊稱Facebook，臉書）一向友善與開放，台灣也是Google和Meta最集中、月活躍用戶最多的華文市場，羅世宏期許，Google和臉書珍惜並做出支持台灣新聞業與民主發展的行動，並應當從付費給台灣新聞媒體這件事開始做起，以展現其企業社會責任。

同時，羅世宏也呼籲，台灣政府應做新聞業的後盾，必須積極開展產業調查、反壟斷調查、跨界協商，以及修法、立法準備。政府和新聞業本身的積極作為，是數位平台願意為法、德、澳洲等國新聞內容付費的關鍵。

Google和臉書目前已經付費給美國、澳洲、德國和法國等地的優質新聞媒體。

自去年2月澳洲《新聞媒體與數位平台強制議價法》通過立法以來，大型數位平台已向澳洲相關的新聞媒體支付了總額超過2億澳幣（約40.7億台幣），並對澳洲新聞業就業機會產生了立竿見影的改善效果。

同樣的，法國在2019年10月率先成為第一個按照歐盟指令完成修改國內著作權法的國家。影響所及，Meta的Facebook News也確定於2月15日正式於法國正式上線，同意將支付給法國「綜合報導聯盟(APIG)」（包括費加洛報在內的約100家報紙）總額達6千萬歐元（相當於18.15億元台幣），另也將付費給法國其他的一些雜誌媒體。

緊接著，2020年4月9日法國的競爭法主管機關命令Google付費給法國新聞媒體，而且回溯適用自2019年10月24日。Google已於今（2022）年5月簽署協議，同意向德國、法國和其他4個歐盟國家的300多家新聞媒體支付新聞內容費用。

羅世宏指出，全球數位平台應為與台灣新聞業共好的良善力量，而不是鯨吞蠶食本地新聞業與民主生機。政府與新聞業尤其應該積極行動，以促使大型數位平台承擔新聞付費責任。