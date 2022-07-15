台經院與SEMI簽署合作協議 提升國際半導體能源效率

台灣經濟研究院與國際半導體產業協會（SEMI）今年6月22日完成雙邊合作協議之簽署，協力推廣SEMI半導體產業能源使用效率基準S23 （半導體製造設備之能源、電力、原料節約基準），合作包括分享節能指引、協助能力建置、提供能源政策研析等，推進全球半導體產業提升能源效率，朝淨零轉型發展。

台灣由於能源稟賦有限，九成以上需仰賴進口供應，因此經濟部能源局自2015年開始推動「能源先期管理制度」，透過輔導大型投資計畫於生產製程規畫採用最佳可行技術（Best Available Techniques, BAT），提高能源使用效率。此制度之規劃、設計及執行係由台經院協助能源局逐步建立推動，自制度實行以來，已顯著提升了台灣產業的能源使用效率，頗獲各界肯定。

其中，半導體產業不僅是台灣經濟發展命脈，也是各國深度依賴之產業。如何在製程技術日益複雜之下，協助業者在滿足市場需求外，提升能效、減少能耗、降低碳排放量，減少能源支出費用，對產業邁向淨零碳排之路，更是至關重要。

台經院2021年協助經濟部能源局結合SEMI、台灣半導體協會、台積電、聯電及學界專家等組成專家小組，就半導體產業BAT規範進行修正研討。SEMI除希望將SEMI S23納入我國能源先期管理效率基準之中，其美國總部並主動邀請台經院未來共同推動SEMI S23之擴大運用，從而促成此次雙方合作協議之簽署。

依此合作協議，SEMI將S23無償提供台灣進行效率基準檢討參考，納入台灣半導體產業BAT規範，促使台灣半導體產業之能源效率與時俱進，符合產業未來發展需求。

台經院張建一院長表示，台經院長期協助政府執行「能源先期管理制度」，計畫執行成果得到各界肯定。而台灣半導體產業在此制度輔導協助下，能源使用效率大幅提升，已使台灣半導體產業能源使用效率成為國際領先者，更助產業競爭力提升。