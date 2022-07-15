電價漲不停 法人：民生基建更受益

全球股市今年以來表現不佳，受到高通膨、升息、經濟衰退，再加上俄烏戰持續影響經濟，使得全球投資市場仍處在波動劇烈的格局。然而，在萬物皆漲，唯獨薪水不漲的環境下，尋求資金避風港並增加資產價值顯得格外重要。

聯邦民生基礎建設股票入息基金經理人趙家華表示，過去面對通膨，很多人用買屋來對抗，但近期房價大漲、後續升息，根據住商機構調查近一年台北市平均大樓、公寓租金收益率分別為2.2％、2.3％，逼近升息後房貸利率水準，住宅租金淨收益率被大幅壓縮，未來可能出現零收益，加上購置房地產門檻高，並非人人當的了包租公，既然當不了包租公，何不如改當水、電、瓦斯的股東。

根據彭博統計顯示，全球基礎建設及公用事業平均股利約3.5%優於大台北租金收益率，在通膨升息環境下，民生基建除有機會享有穩定息收外，還能參與基建成長商機。

趙家華表示，消費者對於民生必需用電等，不會隨著景氣週期循環而大幅走低，就算降低開支，此項消費仍難以省略。加上，國外民生用電可反映成本調漲電價，透過漲價將成本合理轉嫁使用者，根據Statista數據顯示（見圖），法國平均電力批發價今年5月與去年同期相比增長約257%，無論在炎炎夏日或即將到來的嚴寒冬季，水、電、瓦斯相關產業都將因此受惠。

此外，斯里蘭卡破產消息震驚全球，已出現無力面對價格高漲與物資短缺，供電中斷等現象，趙家華對此認為，考量市況動盪，短線宜避開體質較差的新興國家，將焦點放成熟經濟體如歐美地區。