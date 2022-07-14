監院糾正離岸風電國產化 牽動第三季招商

監察院14日針對經濟部發出糾正文，要求重新檢討離岸風電國產化政策，是否影響到今年第3季第三階段區塊開發招商備受關注。部分廠商也指出，政府願意務實看待國產化確實是好事，但另一方面若大幅度調整政策導致招商延期，恐壓縮2026年要完工的風場期程。

對於監察院糾正文是否將導致原訂今年第3季遴選期程遭推遲，經濟部能源局、工業局僅說會重新檢驗國內產業鏈能量，確認是否調整相關規範，但是第3季招商仍會如期進行。經濟部官員也說，在開發壓力下，期程應不會有太大調整。

過去海外離岸風電開發商對於台灣離岸風電國產化屢屢表示不滿，甚至透過歐洲商會、歐洲經貿辦事處或歐盟能源總署向台灣政府施壓，甚至揚言提到WTO提告，但台灣政府終究以「培育國內產能」為由繼續落實國產化。

監察院出手要求經濟部重新檢討國產化政策，也將會讓外商不停詬病的國產化政策有些調整。不具名廠商指出，目前難以判斷監察院糾正文對於區塊開發有多大的影響。

一方面，國外開發商確實因為選商機制中國產化要求有許多未盡之處跟未明確的地方，因此政府通盤調整對於未來選商是有利。

但另一方面，從招商規則公布的一年來，許多開發商都已經努力跟底下供應鏈溝通完成充分準備，若在招商前夕出現新變化，可能又會增添新變數，延後招商也會讓後續風場開發期程壓縮，增加更多時間壓力。

除了風電開發商受到影響外，許多本土供應鏈也擔憂政府的新政策。據了解，部分投入離岸風電的本土供應鏈都是採取「以單養單」，也就是因為信賴政府離岸風電國產化政策的保障性進行投資；若鬆綁國產化政策導致2026年後訂單減少，頓時將形成經營壓力。

另外，也有部分廠商經營主力並未擺在離岸風電，屬於「義氣相挺」協助政府政策，若是訂單量減少，恐會選擇轉移產能，回歸到主事業上，讓培育起來的離岸風電供應鏈出現真空。