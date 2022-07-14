快訊

通膨飆高之際 巴菲特建議買股票要選「這種公司」

監察院糾正離岸風電國產化 經部：暫未影響區塊開發時程

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
監察院13日針對離岸風電國產化政策發布調查報告，並針對經濟部工業局、能源局提出糾正，要求重新檢討國產化政策。圖／本報資料照片
監察院13日針對離岸風電國產化政策發布調查報告，並針對經濟部工業局、能源局提出糾正，要求重新檢討國產化政策。圖／本報資料照片

監察院昨日公布糾正報告，對經濟部推動離岸風電的國產化政策落實問題，提出九項糾正。經濟部隨後回應，虛心接受糾正案內容，並會進行研析後回應。經濟部官員表示，關於九月底截止招商申請的第三階段區塊開發，會不會因糾正案而延期，據悉目前沒有相關規劃。

監察院糾正報告指出，要求獲得遴選分配容量的開發商必須依據產業關聯方案落實在地化政策，且政府應該重新檢視我國風電產業能量，扶植確實可以發展的零組件項目等，經濟部表示，對監察院提出的糾正案內容虛心接受，後續並會就糾正的內容研析後進行回應說明。

業界擔憂，該糾正案可能會造成第三階段區塊開發的規則，因重新檢討而讓整個期程延宕，就會影響到區塊開發第一批風場2026年應併聯的進度。經濟部官員指出，區塊開發的國產化標準部分，確實可能因為該糾正案內容而調整，但以糾正報告中明確指出有關區塊開發規則的部分來看，影響範圍不算大。

經濟部說，後續也會以國內業者的生產時機、學習曲線來考量規則的調整規模，是否會讓區塊開發招商延期，就看調整規模大小。根據能源局6月公告，區塊開發場址容量分配作業第一期受理時間，表定為8月16日至9月30日。

糾正報告中，有關區塊開發的內容為工業局設定的「新建船舶配分不合理」。

工業局昨日回應，推動離岸風電在地化政策的擬定，是經由和國內各零組件的業者、風機系統商及開發商座談方式凝聚共識，並依產業能量期程分階段、不同年度進行落實項目的安排。而落實的方式，包括在地投資、在地採購、在地合作三種方式，均屬符合要求的方式。

不過，工業局說，執行至今，各項目的進行成果進展不一，例如基樁、陸上變電站及塔架，國內的生產量能均已達到要求，而在水下基礎部分，國內業者在銲工人才儲備，我國供應鏈業者學習能量的建立，在同時還有疫情的影響下未如預期。

經濟部 離岸風電 工業局

延伸閱讀

經濟部公告展覽補助 高市也提供補助最高80萬

離岸風電國產化 監院糾正

鴻海跨多層投資中國大陸紫光 經濟部：依約要經投審會

鴻海入股紫光 經濟部：尚未向投審會、工業局提出申請

相關新聞

監察院糾正離岸風電國產化 經部：暫未影響區塊開發時程

監察院昨日公布糾正報告，對經濟部推動離岸風電的國產化政策落實問題，提出九項糾正。經濟部隨後回應，虛心接受糾正案內容，並會...

專家：若再升息半碼2次 青安貸款利率將升破2%

美國最新公布CPI大增至9.1%，市場預期今年美國還會有強勁的升息機會，國內的利率也可能被迫有所動作，專家分析，目前政府...

下半年美國經濟前景：最艱難狀況之後 未來只會逐漸轉好

2022年，美國物價進入40多年來的高水位，消費者物價指數（CPI）年增8.6％，大幅超越美國聯準會（FED）能接受的2.5%溫和通貨膨脹，事實上，美國聯準會原本預期通貨膨脹在2022年第二季就能出現降溫了，因為消費者物價指數的基期在2021年第2季以後就大幅提升，所以按照當時的經濟環境去綜合判斷，美國的貨幣政策雖然需要從極寬鬆貨幣政策，轉為較鷹派的貨幣政策，但是美國經濟受到的負面衝擊仍然相對小。

如何讓永續觀念成為企業升級轉型側邊助力？

數位轉型、淨零碳排、經營傳承已成為當前家族企業遭遇之三大議題，也是許多第一代業者的難言之隱。當前總體環境變化相當快速，外部的通貨膨脹、供應鏈挑戰、技術迭代、社會文化，到內部的傳承接班輪番上陣，挑戰經營者面對不確定環境的應變能力。在這當中，發展「永續力」可能是最合適的對策，透過永續發展來維持企業下個三十年的競爭力。

歐盟永續分類大變革 台廠衝刺再生能源建置

歐洲將核能、天然氣有條件貼上綠色標籤，走向廢核的台灣，過渡期將五成發電寄望在天然氣身上，在拚減碳和廢核的路上，衝刺再生能源成為台灣為唯一解方。

美CPI衝破9%註定擴大升息 但市場也更篤定明年會降息？

美國勞工部報告，6月消費者價格指數（CPI）年增率為9.1%，為1981年11月以來最大年增幅。超出華爾街經濟學家預計的8.8%。 6月美國生活成本的上漲，讓聯準會（Fed）可望在本月底的下次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上再次大幅升息。今年以來Fed已三度升息，試圖為經濟降溫和對抗通膨，但部分專家現在呼籲採取更加激進的立場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。