監察院糾正離岸風電國產化 經部：暫未影響區塊開發時程

監察院昨日公布糾正報告，對經濟部推動離岸風電的國產化政策落實問題，提出九項糾正。經濟部隨後回應，虛心接受糾正案內容，並會進行研析後回應。經濟部官員表示，關於九月底截止招商申請的第三階段區塊開發，會不會因糾正案而延期，據悉目前沒有相關規劃。

監察院糾正報告指出，要求獲得遴選分配容量的開發商必須依據產業關聯方案落實在地化政策，且政府應該重新檢視我國風電產業能量，扶植確實可以發展的零組件項目等，經濟部表示，對監察院提出的糾正案內容虛心接受，後續並會就糾正的內容研析後進行回應說明。

業界擔憂，該糾正案可能會造成第三階段區塊開發的規則，因重新檢討而讓整個期程延宕，就會影響到區塊開發第一批風場2026年應併聯的進度。經濟部官員指出，區塊開發的國產化標準部分，確實可能因為該糾正案內容而調整，但以糾正報告中明確指出有關區塊開發規則的部分來看，影響範圍不算大。

經濟部說，後續也會以國內業者的生產時機、學習曲線來考量規則的調整規模，是否會讓區塊開發招商延期，就看調整規模大小。根據能源局6月公告，區塊開發場址容量分配作業第一期受理時間，表定為8月16日至9月30日。

糾正報告中，有關區塊開發的內容為工業局設定的「新建船舶配分不合理」。

工業局昨日回應，推動離岸風電在地化政策的擬定，是經由和國內各零組件的業者、風機系統商及開發商座談方式凝聚共識，並依產業能量期程分階段、不同年度進行落實項目的安排。而落實的方式，包括在地投資、在地採購、在地合作三種方式，均屬符合要求的方式。

不過，工業局說，執行至今，各項目的進行成果進展不一，例如基樁、陸上變電站及塔架，國內的生產量能均已達到要求，而在水下基礎部分，國內業者在銲工人才儲備，我國供應鏈業者學習能量的建立，在同時還有疫情的影響下未如預期。