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專家：若再升息半碼2次 青安貸款利率將升破2%

經濟日報／ 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

美國最新公布CPI大增至9.1%，市場預期今年美國還會有強勁的升息機會，國內的利率也可能被迫有所動作，專家分析，目前政府的青安貸款一段式機動利率最新為1.775％，若今年再升息半碼兩次，則青安貸款的利率就會衝上2%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，市場判斷今年未來利率調升的機率仍相當高，以之前美國升三碼，國內調高半碼推估，有可能今年青年安心成家房貸利率就會看到2%，目前青安貸款利率則為1.775%，而一般民營銀行的房貸利率地板約為1.685%，不過為了降低年輕族群的購屋負擔，有些銀行響應政策，青安貸款到今年底為止都優惠0.125%，購屋人須留意這都是短期優惠政策，並非貸款期間都長久適用。

目前一般銀行的房貸利率為1.685%，未來若再升息兩次半碼，利率地板價格會變成1.935%，若不是條件很好的地段與優良的個人財務條件，則利率就有可能超過2%。

未來若升息兩次半碼，一般青年安心成家房貸利率，利率也會超過2%，不過有些民眾為了爭取比較好的貸款成數，雖然青年安心成家的房貸利率比一般民銀地板利率還高，購屋人比較後，還是有可能會選擇政策性的優惠房貸。

曾敬德表示，根據央行公布的五大銀行新承做房貸統計，上一次房貸利率超過2%，出現在2009年的一月份，從金融海嘯以後，資金面幾乎都是呈現寬鬆，民眾已經太習慣低利的環境，面對這波來勢洶洶的升息循環，雖然短期的利息負擔會較以前增加，但說不定幾年後市場環境不一樣，利率走勢說不定又是另一種局勢，因此建議購屋人不必太過緊張，只要避免資金過度槓桿，都有助於渡過這波升息走勢。

房貸 升息 青安貸款

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