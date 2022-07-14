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美國三大港口卡車司機傳罷工 恐影響市場供應鏈

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

根據外電報導，美西港口傳出噩耗，洛杉磯、長灘和奧克蘭三大港口的卡車司機要罷工，美國港口管理相關單位也在監測情況。國內航運業者及貨攬業者目前都緊盯市場變化，再進行相關的因應措施。

國內的大型海運物流業者表示，美西港口本來就很壅塞，雖然近幾個月情況已經改善，然而船班進港需等待的情況下，卡車司機如果罷工，將會影響碼頭進、出，航商也有可能會無貨可載，或是出現碼頭推太多櫃的情況，短期還好，長期影響就會變大，依市場變化，可以選擇改走其他港口或走美東港口裝卸。

貨櫃輪市場近期受到各種利空消息衝擊，主要是擔心美國通膨壓力升高，經濟成長趨緩，將造成貨量減少、運價下跌；業界還是認為，市場供需決定一切，受惠於貨櫃輪的市場生態已經改變，目前貨量相當滿，市場經不起任何的風吹草動，如果市場傳出洛杉磯、長灘和奧克蘭三大港口的卡車司機要罷工，這將影響到市場的供應鏈需求概況。

雖然近期市場利多傳聞不斷，市場也擔心貨櫃三雄的6月營收就會開始走低，長榮海運（2603）6月營收創新高達603.44億元，年增率59.75%，月增3.22%；陽明（2609）6月營收387.11億元，月增14.28%、年增達40.58%；萬海航運（2615）6月合併營收253億元，為歷史第三高，月增0.89%，年增41.45%。第3季為傳統旺季，目前看起來貨量還是很旺，對於第3季的貨量、運價的看法依舊維持樂觀。

營收 罷工

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