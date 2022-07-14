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國際展覽補助最高500萬 高雄會展推動辦公室可諮詢

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市經發局長廖泰翔形容「會展產業是國家經濟推動器」，高雄展覽館去年透過經濟部技術處支持，打造成國內首座擁有5G專網的國家級智慧會展場館。圖／本報資料照
高市經發局長廖泰翔形容「會展產業是國家經濟推動器」，高雄展覽館去年透過經濟部技術處支持，打造成國內首座擁有5G專網的國家級智慧會展場館。圖／本報資料照

高雄展覽館去年至今帶動6千萬會展產值，高市府經發局指出，為振興疫情後會展產業，經濟部國貿局公告國內展覽補助上限200萬元、國際展覽最高500萬元，7月19日將辦說明會，高雄市府設置會展推動辦公室提供單一窗口諮詢服務與協助，另提供會展補助最高80萬元，歡迎主辦單位踴躍申請。

高雄展覽館是國內首座擁有5G專網的智慧會展場館，高雄市府設置「會展推動辦公室」，提供單一窗口諮詢服務。經發局指出，去年迄今共吸引62個單位來高雄辦活動，商機超過6千萬元。

經濟部國貿局為振興會展產業，8日公告111年展覽補助，將於7月19日上午10點至11點30分，在台北世貿一館2樓第3會議室舉辦「111年度經濟部展覽補助暨線上展互動式公版推廣說明會」，線上同步直播。

經發局說明，根據「高雄市獎勵會議展覽活動實施辦法」，凡在高雄舉辦2天以上會展活動即可申請補助，其中國際會議、研討會及展覽滿100人，或參展攤數超過100攤並符合相關規定者，得依狀況補助10萬至80萬元；國內外活動參與人數滿300人，或展覽達80攤、外縣市企業會議活動逾200人以上者，補助5萬至30萬元，會展辦公室諮詢專線為（07）2620062。

經濟部 疫情

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