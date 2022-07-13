離岸風電國產化破功 監察院糾正意見：應重新檢視量能

監察院公布糾正報告，對經濟部推動離岸風電的國產化政策落實問題，提出九項糾正。內容指出，我國廠商製造的品質及量能不如預期，導致開發商轉向國外採購，政府應該重新檢視我國風電產業能量，扶植確實可以發展的零組件項目。

糾正報告羅列九項糾正。首先，報告指出，離岸風電第2階段遴選的3GW，需符合工業局所訂定的水下基礎等20餘項國產化項目，對從未接觸離岸風電產業的我國廠商，要在短短數年內大量投資陌生領域、建立學習曲線，無疑困難重重，但綜觀歐洲離岸風電大國丹麥、英國、德國等，並沒有像台灣一樣將眾多風機零組件限縮於國產，政府應該重新檢視我國風電產業能量，扶植確實可以發展的零組件項目。

第二，由於台灣是首次發展水下基礎產業，本土廠商的執行產能、生產品質都是未知數，但工業局2018年就律定100%本土化銲接，造成沃旭所轄獲配900MW的大彰化東南、大彰化西南風場，理應在地化共111套水下基礎，興達海基接單後，因種種因素，從砍半降為56座開始、中間再降為36座、18座，最終於興達港組立成功僅餘6座，高達94.6%、105座的水下基礎還是國外進口，導致國產化政策僅餘5%，也有疏失。

第三，經濟部在解決離岸風電國產化過程中，各零組件本土廠商無法配合開發商併網時程提供產能，依行政契約要有公協會出具的無產製證明，開發商即可向國外進口，不過監察院發現，CIP的彰芳、西島風場在工業局要求提供不可抗力證明文件時，向公協會提出20個工作天、2至4個月不等、極不合理交期的需求，以利取得公協會無產製證明，遂行國外進口的目的。截至今年4月15日，已經發出42張無產製證明文件，這也證明經過實際操作，國產化無法達成，又因要趕上2025年目標，以無產製證明替代，變相折損產業關聯政策的原意。

同時，監察院指出，尚未開始選商的離岸風電第三階段區塊開發國產化政策中，工業局對有關新建船舶的配分不合理，經濟部也不理會公會建議；其中，工業局也將新建當中的環海翡翠輪排除再加分項目中，兩者皆會影響國產化成效與目標。

離岸風電人才方面，監察院也認為，培訓與教育訓練等課程有所不足。

另外，監察院也認為，經濟部「高雄海洋科技產業創新專區計畫」因種種原因延宕了4年4個月，嚴重影響離岸風電國產化執行進程；興達港理應為水下基礎產業發展專區所在地，但是至今都還沒達成港區浚深水下8公尺的目標，行政院應該思考改變興達港遠洋泊區營運模式，否則形同放棄離岸風電產業於興達港發展的機會；而台中港碼頭、後續土地配置、離岸風電聚落與其陸上運輸路線，也應該要有整體思考及建設配合。