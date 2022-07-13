太陽光電場部分比例釋出給中小企業 媒合規則出爐

經濟部與台糖規劃釋地種光電，並率先保留三成綠電、專供中小企業購買。為完善相關綠電標售流程，標準局今（13）日公告「公有或國營事業土地標租太陽光電案場再生能源電力及憑證媒合服務作業程序」。

隨著環境、社會及公司治理(ESG)概念成為全球重點關注議題，經濟部預期，我國中小企業對綠電需求也將提高。然而，中小企業常受限產業型態及購買規模而在取得綠電上較為困難，因此，經濟部希望透過釋出公有地或國營事業土地，與標準局共同合作，協助中小企業解決綠電需求。

台糖近日已預告釋逾500公頃林相不佳土地發展太陽光電，規劃2023年底前陸續併網，預估釋出逾1億度綠電，相當於10萬張再生能源憑證，專予中小企業購買使用。標準局則配合制定「作業程序」來規範相關綠電標售程序，包含成立工作小組決議案場綠電釋出、公告案場與期程、買賣方參與資格、競標出價規則、辦理憑證讓與申請以及違反事項、餘電處置方式等，以SOP流程協助買賣雙方更容易運用綠電交易平台完成媒合購電作業。