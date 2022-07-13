經濟部與創意生活產業協盟振興觀光 推優惠遊程

經濟部工業局因應後疫情時代民眾深度旅遊之需求增加，並促進創意生活產業發展，今（13）日於瓶蓋工廠台北製造所舉辦「創意生活產業-營運策略X永續實踐論壇」，同時響應觀光振興，推出「創意生活 暢遊台灣」遊程優惠票券，提供各式工藝與美食手作體驗，以及適合全家大小的在地佳餚與特色遊程，將於雄獅旅遊、KKday、iBon售票系統等平台共同販售，並享有最高五折優惠。

創意生活事業透過專家評選方式，挖掘出具高質生活風格之業者，集結全台灣具有核心知識、深度體驗與高質美感的事業體，目前共有170家，展現創意生活飲食文化、流行時尚、工藝文化、生活教育、自然生態及特定文物等不同的生活體驗型態，值得民眾前往感受創意生活的美好與價值。為提升創意生活事業數位服務能量，本次與豐趣科技合作，推出專屬遊程及數位票券，於即日起全面開跑。活動網站第一波將上架超過30支產品，包含門票、體驗活動、遊程與套票等，後續將推出限量五折與七折等優惠方案，讓最有溫度的創意生活事業，帶給民眾具質感與特色的旅遊體驗。

今日同時舉辦「創意生活產業-營運策略X永續實踐論壇」，邀請卓也小屋度假園區鄭美淑營運長、The One劉邦初執行長、郭元益食品郭建偉副總經理、繭裹子楊士翔創辦人，以及樹合苑陳孟凱執行長，分享創意生活產業結合知識、體驗與美感的創新營運策略，及實踐永續理念、產品與服務的產業價值，展示企業升級轉型的典範，邀請更多優質的企業加入創意生活事業行列，共同形塑台灣生活新風貌。

「創意生活 暢遊台灣」活動即日起正式起跑，歡迎民眾走訪創意生活事業，體驗最迷人的台灣生活風格。相關資訊請關注台灣創意生活網站(https://www.creativelife.org.tw/)、創意生活情報粉絲俱樂部(https://zh-tw.facebook.com/CreativeLife.Taiwan)。