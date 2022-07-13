國保也有生育給付 新生兒登記一併申請 一站式便利服務

參加國保期間分娩的媽媽們，也可以請領國保生育給付，即使是剛加保，一樣可以請領，無年資的限制。為便利被保險人申請，勞保局持續與內政部跨機關合作，推動「一站式」服務，即民眾到戶政事務所辦理新生兒出生登記時，可以同時提供本人之國內金融機構存簿帳戶資料，由戶政櫃台人員輸入系統，列印「戶政事務所通報申請勞保/國保生育給付跨機關服務申請書」，經確認簽章後，便可一次完成新生兒戶籍之登記及國保生育給付之申請，一舉雙得，歡迎多多利用。

假如媽媽們無法親自到戶政事務所辦理，也可以委託他人辦理，可至勞保局全球資訊網或內政部戶政司全球資訊網下載並填好委託書，附上有照片之雙方身分證明文件正本，供戶政人員查核，再由戶政事務所將國保生育給付申請資料送至勞保局辦理。此外，媽媽們如果有提供手機號碼，勞保局會另以簡訊通知已收件，在家就可以安心靜待給付款項入帳。

目前國保生育給付是一次給付新台幣36,564元，係以國保月投保金額18,282元乘以2個月計算，雙生以上按比例增給，也就是雙胞胎可領73,128元，三胞胎可領109,692元，以此類推。

勞保局最後提醒，如果沒有及時透過一站式服務申請國保生育給付，仍可在5年請求權時效內，以書面寄送或至勞保局e化服務系統(https://edesk.bli.gov.tw/aa/)申請。又如果同時符合國保、勞保或農保之生育給付條件者，依規定須擇一請領。如對國保生育給付仍有其他疑問，歡迎洽詢勞保局專線（02）2396-1266轉分機2377，將有專人服務說明。