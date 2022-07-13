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凍漲電價獨漏私幼托園所 業者喊「不公平」求比照國教

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
私立幼兒園和托嬰中心不在電費凍漲行列，讓幼托園所大喊吃不消，要求比照國教凍漲。記者余采瀅／攝影
私立幼兒園和托嬰中心不在電費凍漲行列，讓幼托園所大喊吃不消，要求比照國教凍漲。記者余采瀅／攝影

國內電價新費率7月上路，平均調漲幅度達8.4%，儘管高中以下學校及六大類民生產業不調漲，卻獨漏私立幼托園所，讓幼教團體大喊吃不消，向立委黃國書陳情，希望比照國教凍漲電價。台電公司表示，建議幼兒園和托嬰中心跟台電申請改為時間電價，有助減輕電費負擔。

台中市幼兒教育暨福利協會創會理事長王超敏說，幼兒園同是教育部主管的高中以下學校，是學前教育2至6歲小小孩的學校，難道不需要使用電燈和吹冷氣嗎？且托嬰中心要照顧0至2歲的嬰幼兒，更應受到保護和重視。

台中市幼兒教育暨福利協會理事長何瑞乾說，幼兒園和托嬰中心受疫情影響停課，並按規定辦理退費，損失慘重，未獲補助就算了，還無法凍漲電費，真是太不公平！

教育部國教署學前教育組副組長王慧秋說，幼托是學齡前教育，扮演重要角色，若可以納入凍漲樂觀其成，讓幼托能更好的照顧小小孩。

黃國書表示，電費漲幅衝擊各產業，幼兒教育是國教向下延伸的「類國民教育」，不應被排除在外。近兩年幼兒園多次配合政府政策性停課，退費損失慘重，且電費調漲增加幼兒園營運成本，恐轉嫁調漲收費，變相增加家長經濟負擔，呼籲凍漲電價應納入幼托園所。

台電公司台中區營業處業務副處長趙淑芬說，全台共6766家幼兒園，僅2家為高壓用電需調漲電價，其他低壓採表燈非營業用電又逾每月1000度，共1655家須調漲電價，平均每家每月增加682元，建議幼兒園和托嬰中心跟台電申請改為時間電價，以節省電費。

黃國書說，私立幼兒園和托嬰中心需額外跟台電公司申請節電方案，為何不一開始就凍漲電價。王超敏也要求一視同仁凍漲。趙淑芬說，調漲電價是由電價費率審議會決議，會將意見帶回並再行研議。

私立幼兒園和托嬰中心不在電費凍漲行列，讓幼托園所大喊吃不消，要求比照國教凍漲。記者余采瀅／攝影
私立幼兒園和托嬰中心不在電費凍漲行列，讓幼托園所大喊吃不消，要求比照國教凍漲。記者余采瀅／攝影

教育部 電價 幼兒園

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