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太陽光電今年躉購費率確定一致 大型案場設加速獎勵

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部12日公告「中華民國108、110及111年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」修正內容。圖／經濟部提供
經濟部12日公告「中華民國108、110及111年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」修正內容。圖／經濟部提供

經濟部完成「中華民國108、110及111年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」修正草案預告作業，並於7月12日正式公告。內容上，「2022年全年費率一致」此一修正不變，但加上適用說明，與大型案場加速設置獎勵機制的適用時點。

經濟部說明，本次草案預告期間主要意見包括兩點：一為2022年度確定全年費率一致，也就是將原本2022年度第2期上限費率，改為適用2022年度第1期上限費率，以鼓勵業者設置並減緩原物料上漲的不確定風險。經預告後，採納民眾建議，再修正2022年度費率公告第3點相關規定，將「同意備案時之上限費率」修正為「附表三之第一期上限費率」。

第二，大型案場加速設置獎勵機制，由於以獎勵大型案場加速設置為目的，促使大型案場於取得籌設許可後儘早進場施工，與原寬限期等相關機制予以脫鉤，因此以「取得籌設許可」作為此獎勵機制的起算時點。經預告後，採納民眾建議，將期日計算方式規定納入第16點，以避免後續可能產生的爭議。

經濟部最後表示，針對預告期間的意見已充分研議，納入民眾意見，兼顧太陽光電推動當前實務需求，合理研擬適宜機制，後續仍以最審慎的態度處理再生能源電能躉購費率相關課題，為我國再生能源產業奠定良好的發展基礎。

再生能源 經濟部 太陽光電

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