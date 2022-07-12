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統一羅智先對景氣悲觀 學者：經濟遲早歷經一波衰退

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
全球製造業景氣明顯走軟，業者普遍表示產品需求減弱。圖／路透
全球製造業景氣明顯走軟，業者普遍表示產品需求減弱。圖／路透

全球物價居高不下，高通膨壓力使企業界喘不過氣，統一集團董事長羅智先今天坦言，對全球景氣感到悲觀。國內學者表示，過去2年全球經濟是靠貨幣超發「硬撐」、不衰退已算是奇蹟，但經濟勢必要回歸基本面，各國升息將會犧牲掉經濟成長，這波經濟一定歷經衰退，這是本來就會發生，現在只是遞延出現。

中央大學經濟系教授邱俊榮表示，簡單的通膨會使物價上漲、有助於消費增加，但現在物價上漲已太過嚴重，大家會怕下個月沒錢用，導致民眾開始壓抑消費，且現階段已無法再用高物價換景氣成長，各國央開始打擊通膨，後續景氣衰退可預見，統一等販售民生必需品為主的廠商，感受勢必會更深刻。

邱俊榮表示，過去2年面對疫情加上俄烏戰爭，經濟沒有衰退已是奇蹟，這主要是靠貨幣超發「硬撐」，過去已花了太多成本，包括財政刺激政策、貨幣寬鬆等，繞了半天還是回歸原點，就經濟學角度，後續市場將回歸基本面，經濟本來就會出現衰退，現在只是遞延出現。

他進一步說，民生消費力道趨緩，民眾只能節衣縮食，此狀況在英國、日本、美國已非常嚴重，基本消費出現抑制，「羅智先講得很正確，物價上漲已對實質面產生很嚴重影響」；雖然台灣物價上漲狀況相較還好，但今年國內實質薪資已下降，早晚會反映影響，如何消除民眾對於物價上漲的預期心理，是當前政府最重要的課題。

台經院院長張健一則說，在疫情前全球幾乎沒有在討論通膨問題，但早在美中貿易戰導致供應鏈移轉，通膨跡象就已慢慢顯現，疫情則是讓這把火徹底點燃，加上俄烏戰爭影響能源及糧食價格，通膨可說是集結天災人禍，包括疫情、氣候及地緣因素所致。

張健一也說，美國聯準會現在腦中只有通膨，雖有機會壓抑，但也可能犧牲經濟，甚至可能出現衰退，通膨影響是全面性的，油價太高會排擠其他消費支出，對零售市場會有不利影響，而持續升息對終端需求也將產生壓力，「羅智先感到悲觀及擔心，不是沒有道理」。

他認為，高通膨會存在一段時間，中長期物價已回不去通膨率2%的水準，現階段關鍵就看俄烏戰爭何時落幕，「油價若能夠下來，通膨就解決一大半」，這部分就看拜登政府如何解決油價問題。

通膨 物價 疫情

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