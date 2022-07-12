經濟部公告 下半年光電躉購費率與上半年一致

考量到原物料上漲及疫情對於光電案場開發影響，經濟部能源局今（12）日正式公告「中華民國2019、2021及2022年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」，將2022年第2期費率案場改為適用2022年第1期費率，讓全年光電案場費率趨於一致。

今年初，能源局公告今年第一期（上半年）光電躉購費率，依類別及裝置容量級距，每度收購價從4.0031元至5.8952元；第二期（下半年）費率則降為每度3.8680元至5.7848元。依昨天公告，下半年太陽光電躉購費率不僅不調降，大型案場還會有加速設置獎勵機制。

以500瓩以上的屋頂型光電為例，今年上半年躉購費率為每度4.1122元，下半年為每度3.9727元，調整後全年每度4.1122元。

另外，為了獎勵大型案場加速設置，以「取得籌設許可」作為此獎勵機制之起算時點；經預告後，採納民眾建議，將期日計算方式規定納入第16點，以避免後續可能產生之爭議。

經濟部最後表示，針對預告期間之意見已充分研議，納入民眾意見，兼顧太陽光電推動當前實務需求，合理研擬適宜機制，後續仍以最審慎的態度處理再生能源電能躉購費率相關課題，為我國再生能源產業奠定良好的發展基礎。