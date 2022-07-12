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企業申請勞動部工作生活平衡措施補助 7月底截止受理

經濟日報／ 記者江睿智／即時報導
勞工示意圖。本報資料照片
勞工示意圖。本報資料照片

為鼓勵企業推動工作生活平衡措施，營造友善職場，勞動部2022年度「推動工作與生活平衡補助計畫」受理申請期限至7月31日止，歡迎企業把握時間踴躍提出申請。

勞動部自2014年辦理「推動工作與生活平衡補助計畫」以來，已補助2,523家次企業辦理4,007項友善員工措施，補助項目包含員工關懷課程、身心紓壓課程、親子講座、創意家庭日及中高齡員工退休準備及調適協助措施等，協助企業推動多元化工作與生活平衡措施。

另為因應後疫情時代新型態工作模式及員工需求，勞動部於7月至9月針對「後疫情時代的員工關懷」，辦理三場次工作生活平衡實務講座，歡迎企業報名參訓；補助計畫申請及課程資訊請至「工作生活平衡網」查詢，或洽詢服務專線02-3343-1150。

勞動部 疫情

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