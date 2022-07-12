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台灣是否還會升息？ 兆豐金董座張兆順：央行應會跟進

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
物價示意圖。聯合報系資料照片
物價示意圖。聯合報系資料照片

美國升息步調持續，預計7月還會升息3碼，市場關注台灣央行是否跟進？兆豐金控董事長張兆順今天出席活動時指出，國內通膨率仍在3%以上，且台美利差擴大，後續央行可能還是會採取升息，並強調金融市場穩定最重要。

兆豐銀行今天宣布與統一獅棒球隊續推聯名信用卡，會後張兆順受訪時提到升息議題，目前國內主要有兩大因素影響，央行應該是還會升息，第一是國內物價仍高，通膨率還在3%以上；第二是台美利差持續擴大，使資金持續外流，美國殖利率較台灣高，「放在台灣的存款會跑」。

他認為，資金若留在國內，存款利率沒有那麼高，股票報酬率也很難到3%，而美國利率升至3%以上，對於資金回流美國有吸引力，這是簡單的算術，最重要是短期內金融要趕快穩定下來。

張兆順也提到，檢視日本在前首相安倍晉三任內的三枝箭政策，包括寬鬆貨幣、財政赤字，主張暫時不管財政紀律，使財政擴張支出，通常這兩個手段都會使物價上漲，唯一例外是增加消費稅，稅收短期增加，降低財政支出。

他進一步說，儘管日本持續寬鬆貨幣政策，但目前日本通膨率都沒有破2%，即使日圓續貶，且各項原料都倚賴進口，但物價也還沒有上來，因此日本央行至今都沒有改變貨幣政策；相較之下新台幣從年初27元貶至29元，且還有物價壓力，「這個（升息）不是我們可控」，央行壓力應也不小。

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