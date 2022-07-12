國際資訊戰猖獗 事實審查也不可信

誰在做消息的事實審查？台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾12日指出，事實審查在面對假消息時不可或缺，但俄羅斯卻透過假事實審查報告來汙衊烏克蘭，他呼籲政府應強化人工智慧分析用戶數據與行為，與國際之間的資安協防。中華電信總經理郭水義表示，資訊安全也關乎基礎建設，包括分散海上電纜與建立低軌衛星等，以強化台灣的資訊韌性。

在PPT上班傳假消息

PPT創辦人杜奕瑾表示，自2022年開始，全世界開始意識到社交媒體上的多數訊息都是被塑造出來，但目前狀況就是「大家有點束手無策」，都還在思考如何從法規面、應用面下手。他指出，「假訊息傳播速度比真新聞快了六倍」，且目前廣告已經能夠精準定位消費者的偏好，而當社交媒體武器化時，精準行銷與精準的資訊戰之間，就只有一線之隔。

杜奕瑾強調，「我們不去判斷訊息的真假，而是傳訊息的傳播方式來檢視假消息」。他更以PTT為例說，藉由人工智慧的分析訊息的散播行為，找到用戶的「協同行為」（聯合大量散布特定消息），發現有一群用戶的活躍時間從早上9點到下午5點，逗趣的說「他們應該是在PTT上班」，常用的語彙包括DDP、塔綠班等用詞。

而針對俄烏戰爭的資訊戰做出分析，他表示，在烏克蘭事件的推文中，有10%的用戶出現協同行為，且註冊時間大概都在5個月之內，內容包括「烏克蘭情緒勒索國際」、「北約與美國應該對俄烏戰爭負責」（英文或俄文等）。而在中文網路上也同步出現「烏克蘭是情緒勒索王」、「烏克蘭只是美國殖民下的魁儡政權」等消息，顯見國際性、跨語言的資訊戰場已經形成。

誰負責事實審查

面對病毒行銷式的假消息，大多數人都寄望於「事實審核」，但由誰來負責事實審查成為另一個敏感議題。杜奕瑾指出，外媒曾報導，社交媒體會委外進行事實審查作業，但卻逐漸在中國形成新興企業。

對此，杜奕瑾表示，透過人工智慧分析的結果發現，在臉書上最才被下架的字眼為「中國」、¬「印度」與「台灣」，更出現紐西蘭當局肯定台灣的翻譯成就新聞遭到下架；而相對「新冠肺炎病毒實際上來自美國」的中文新聞反而持續在播送。

杜奕瑾強調，他們也把上述針對事實審查的調查發上臉書，竟然遭到禁止。他說，雖然大家盼事實查核解決假消息議題，但事實查核的結果到底由誰來錨定卻是關鍵問題，如俄烏戰爭出現了造謠新手法，就是發布假審查報告來嫁禍烏克蘭。

他說，隨著網路愈來愈個性化，同溫層的狀況愈來愈明顯，極端意見持續發酵。這也形成民主愈來愈難以凝聚共識，愈激進的意見反而更容易受到關注。杜奕瑾表示，「數位平台與人工智慧已經是現代超能力」，如果沒有規範就會失控，台灣也應致力於與國際機構進行合作與協防。

加強資訊建設

郭水義表示，俄羅斯入侵烏克蘭是上半年最大的議題，其中俄羅斯在戰爭的第一時間就對烏克蘭的電信設施進行攻擊，該國也隨即調動工程師進行搶修，啟動網路互通的服務，也是政府維持與民眾與國際聯繫的重要關鍵，都是未來建立網路韌性的重要議題。

他說，台灣是海島型國家，海纜與衛星是接觸國際社會的重要管道。海上纜線的建設需要「登陸站」，但目前台灣海纜的登陸點過度集中，要致力於建立更多登陸點，方可分散資訊建設的風險；而在衛星方面，目前與新加坡有合作打造高軌道衛星，但高軌道衛星的頻寬仍然較低，未來發展持續低軌道衛星，也可以對強化資訊韌性。

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