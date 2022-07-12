快訊

分科測驗／擺歪的烏克蘭地圖、台積電也入題 地理科試題與解答一次看

中重症+92「五月中以來首次低於百例」 30歲男發病9天死亡

求割愛！「陳耀訓蛋黃酥」開賣秒殺 粉絲：完全搶不到

國際資訊戰猖獗 事實審查也不可信

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾12日指出，事實審查在面對假消息時不可或缺，但卻發現俄羅斯透過假事實審查報告來汙衊烏克蘭。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾12日指出，事實審查在面對假消息時不可或缺，但卻發現俄羅斯透過假事實審查報告來汙衊烏克蘭。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

誰在做消息的事實審查？台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾12日指出，事實審查在面對假消息時不可或缺，但俄羅斯卻透過假事實審查報告來汙衊烏克蘭，他呼籲政府應強化人工智慧分析用戶數據與行為，與國際之間的資安協防。中華電信總經理郭水義表示，資訊安全也關乎基礎建設，包括分散海上電纜與建立低軌衛星等，以強化台灣的資訊韌性。

在PPT上班傳假消息

PPT創辦人杜奕瑾表示，自2022年開始，全世界開始意識到社交媒體上的多數訊息都是被塑造出來，但目前狀況就是「大家有點束手無策」，都還在思考如何從法規面、應用面下手。他指出，「假訊息傳播速度比真新聞快了六倍」，且目前廣告已經能夠精準定位消費者的偏好，而當社交媒體武器化時，精準行銷與精準的資訊戰之間，就只有一線之隔。

杜奕瑾強調，「我們不去判斷訊息的真假，而是傳訊息的傳播方式來檢視假消息」。他更以PTT為例說，藉由人工智慧的分析訊息的散播行為，找到用戶的「協同行為」（聯合大量散布特定消息），發現有一群用戶的活躍時間從早上9點到下午5點，逗趣的說「他們應該是在PTT上班」，常用的語彙包括DDP、塔綠班等用詞。

而針對俄烏戰爭的資訊戰做出分析，他表示，在烏克蘭事件的推文中，有10%的用戶出現協同行為，且註冊時間大概都在5個月之內，內容包括「烏克蘭情緒勒索國際」、「北約與美國應該對俄烏戰爭負責」（英文或俄文等）。而在中文網路上也同步出現「烏克蘭是情緒勒索王」、「烏克蘭只是美國殖民下的魁儡政權」等消息，顯見國際性、跨語言的資訊戰場已經形成。

誰負責事實審查

面對病毒行銷式的假消息，大多數人都寄望於「事實審核」，但由誰來負責事實審查成為另一個敏感議題。杜奕瑾指出，外媒曾報導，社交媒體會委外進行事實審查作業，但卻逐漸在中國形成新興企業。

對此，杜奕瑾表示，透過人工智慧分析的結果發現，在臉書上最才被下架的字眼為「中國」、¬「印度」與「台灣」，更出現紐西蘭當局肯定台灣的翻譯成就新聞遭到下架；而相對「新冠肺炎病毒實際上來自美國」的中文新聞反而持續在播送。

杜奕瑾強調，他們也把上述針對事實審查的調查發上臉書，竟然遭到禁止。他說，雖然大家盼事實查核解決假消息議題，但事實查核的結果到底由誰來錨定卻是關鍵問題，如俄烏戰爭出現了造謠新手法，就是發布假審查報告來嫁禍烏克蘭。

他說，隨著網路愈來愈個性化，同溫層的狀況愈來愈明顯，極端意見持續發酵。這也形成民主愈來愈難以凝聚共識，愈激進的意見反而更容易受到關注。杜奕瑾表示，「數位平台與人工智慧已經是現代超能力」，如果沒有規範就會失控，台灣也應致力於與國際機構進行合作與協防。

加強資訊建設

郭水義表示，俄羅斯入侵烏克蘭是上半年最大的議題，其中俄羅斯在戰爭的第一時間就對烏克蘭的電信設施進行攻擊，該國也隨即調動工程師進行搶修，啟動網路互通的服務，也是政府維持與民眾與國際聯繫的重要關鍵，都是未來建立網路韌性的重要議題。

他說，台灣是海島型國家，海纜與衛星是接觸國際社會的重要管道。海上纜線的建設需要「登陸站」，但目前台灣海纜的登陸點過度集中，要致力於建立更多登陸點，方可分散資訊建設的風險；而在衛星方面，目前與新加坡有合作打造高軌道衛星，但高軌道衛星的頻寬仍然較低，未來發展持續低軌道衛星，也可以對強化資訊韌性。

【更多精采內容，詳見

烏克蘭 杜奕瑾

延伸閱讀

分科測驗地理／難度中等 考核電風能、台積電全球供應鏈、俄烏戰爭

分科測驗地理／俄羅斯烏克蘭入題 學生印象深刻

傷亡重卻不動員 俄國重金吸引備役民眾「打工」

類衛星載具火箭順利升空 陽明交大團隊模擬具高準確性

相關新聞

國際資訊戰猖獗 事實審查也不可信

誰在做消息的事實審查？台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾12日指出，事實審查在面對假消息時不可或缺，但俄羅斯卻透過假事實審查報告來汙衊烏克蘭，他呼籲政府應強化人工智慧分析用戶數據與行為，與國際之間的資安協防。中華電信總經理郭水義表示，資訊安全也關乎基礎建設，包括分散海上電纜與建立低軌衛星等，以強化台灣的資訊韌性。

喬友大樓2千萬發包拆除 第一次開標工程流標

彰化喬友大樓去年6月30日發生火災，彰化縣府在災後啟動大樓結構鑑定為危樓，縣府近日上網以2千萬元發包拆除，今天第一次開標...

中經院調查：逾4成製造業估物價上漲延到2023年後

今年以來全球通膨壓力升溫，中經院調查顯示，96.7%製造業都表示受到全球通膨影響，近7成業者估今年台灣全年CPI將在2%...

勞動基金大虧！勞工得注意2件事 保證收益下仍可能損失上萬元

全球遭遇通膨風暴襲擊，引發經濟衰退疑慮，股市拉警報，勞動基金最新公布的今年前5月投資收益，累計虧損擴大為2311.1億元，收益率為-4.53%，其中勞退新制基金收益率為-4.61%。以目前國際情勢研判，6月投資績效還是不妙，虧損狀況可能更糟。對於勞退新制基金虧損嚴重，勞工該擔心嗎？該注意什麼？可以做什麼？

噤網新法／言論自由紅線在哪兒？歐盟比台灣看得更遠更深

在歐盟議會7月5日通過「數位服務法」、「數位市場法」這兩項法案之後，緊接著，「歐洲媒體自由法」即將出檯，希望藉由這項法令保護媒體自由，持續為公眾發聲。

噤網新法／歐盟搶通過「網路憲法」 代替美成為矽谷實際監管者？

歐盟7月5日通過「數位服務法」（DSA）和「數位市場法」（DMA），為數位世界監管立下一個里程碑，創造一個更安全、更具競爭力的數位空間。兩者也被稱為「網路憲法」。 DSA希望能加強控制臉書、谷歌、蘋果和亞馬遜的力量，以更能教育用戶並將權力還諸用戶。但它的許多規定在經過折衝攻防後，效力已不如之前草案階段那樣強烈。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。