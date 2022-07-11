離岸風電又生變數...達德允能風場二度滑樁 工程恐延宕

達德能源位於雲林的允能離岸風場驚傳發生「滑樁」。據了解，這已經是允能風場第二次滑樁，能源局官員指出，兩次滑樁的海事工程團隊不同、狀況也不同，但同樣可能拖延到允能的工程時間。允能一、二期目前都處於「申請延期未獲核准」的狀況，不但未來恐挨罰，也無可避免拖累台灣離岸風電目標達成度。

業內人士指出，達德能源的允能風場第二度發生滑樁。第一次滑樁時的海事工程公司馬商Sapura Energy在今年2月與達德終止合約，原因包括Sapura Energy母公司出現財務狀況等，原因複雜，但Sapura Energy也指控達德提供的土壤調查報告有問題，才造成滑樁，目前正在德國不來梅進行仲裁。當時此事件已讓達德工程進度出現變數，如今又發生滑樁，必須暫時停工等待調查，業內人士認為將讓允能進度再度延遲。

達德能源證實，允能風場在單樁式水下基礎的施工安裝期間，發生滑樁意外，沒有任何人員傷亡或設備損壞，目前技術團隊正在積極尋求事故原因當中。

經濟部能源局能源技術組組長陳崇憲指出，允能風場確實發生兩次滑樁，但狀況各有不同，海事工程團隊也不同。第一次是由Sapura Energy施作，在打樁過程中滑樁；第二次由阿布達比NPCC施作，但尚未進行打樁動作，只是將基樁「由水平拉到垂直」，就發生滑樁，前者有土壤液化疑慮，但後者比較像是接觸介面與技術的問題。知情人士分析，恐怕與施工團隊與台灣海域熟悉度有關。

陳崇憲表示，滑樁事故發生後，允能風場必須停工、並進行調查與提交檢討報告，待第三方單位複查後，才可以繼續施工。他強調，工程問題不是「不可抗力因素」，不能被列為延期申請的理由。

能源局指出，允能一、二期目前進度為完成11支風機、另有5個水下基礎也已完成，總計應完成80支風機。據了解，允能一期原訂於2020年應完成半數、20支風機，因疫情因素申請延期半年獲准，不過欲再次申請延期時，卻因主張的日期與受影響時間上，未能提出完整相關資料佐證受到不可抗力影響，因此能源局仍未核准，正在補件；允能二期也有40支風機，原定應在2021年完成半數，現在同樣也是申請延期尚未核准的狀態。若之後能源局確定「不核准延期」，允能將立即挨罰。