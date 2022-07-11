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台糖釋地推光電 保留三成綠電專予中小企業

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

經濟部與台糖為達2050淨零碳排目標及因應國際綠電趨勢，共同規劃釋地發展太陽光電，並保留其中三成綠電專予中小企業購買，以滿足國內中小企業綠電需求。

近年來，各大企業紛紛提高綠電使用，中小企業也對綠電需求日殷。為滿足國內中小企業綠電需求，台糖預告釋出549.67公頃土地發展太陽光電，約可設置300MW（百萬瓦），年發電量可達3.75億度，規劃於2023年底前陸續併網。

台糖強調，本專案釋出之土地，皆經過農委會及內政部專業評估，排除具生態價值或環境敏感範圍。現地調查結果皆顯示為石礫裸露、表土流失或低漥淹水之區域，每公頃林木蓄積量低於25立方公尺，不適合林木生長及農業經營。

考量中小企業因產業型態以致取得綠電較為困難，本次招租施作光電案場，將規劃保留三成所發綠電，年釋出量約1億度，視需求逐步釋出，且將專予中小企業購買。後續將依標準局「公有或國營事業土地標租太陽光電案場再生能源電力及憑證媒合服務作業程序」，依照供需狀況，分次進行綠電競標媒合。

台糖說明，會在兼顧環境永續前提下，積極發展再生能源，協助中小企業取得綠電，共同實現國家淨零排放願景。

綠電 太陽光電

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