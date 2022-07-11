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中華電鎖定移工需求 推儲值送東南亞語「Asia Hits館」

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

根據勞動部統計，全台移工約有67.6萬人，其中又以印尼跟越南各占約35%，中華電信（2412）看準來台移工需求，推出行動預付卡移工儲值限時優惠，免費看東南亞語發音的Hami Video「Asia Hits館」及15日4G無限上網，兼顧通訊及影音需求。

中華電信表示，推出雙重優惠方案，即日起至今年12月31日，客戶凡儲值數據月卡599、699型，同時享有Hami Video「Asia Hits館」一個月免費服務，無限暢看包含歐洲冠軍盃足球、亞洲冠軍盃足球、以及BWF羽球等熱血賽事，並加碼第二重優惠好禮，活動期間下載Hami Video並登入觀看「Asia Hits館」的用戶，次月可免費獲得15日4G無限上網服務，熱血賽事、影音一次看個過癮。

中華電信表示，旗下OTT串流影音平台Hami Video打造電視館、運動館、影劇館及網紅館四大館服務，提供隨身帶著走的多元影視首選，7月起全新開設「Asia Hits館」服務，不僅提供最即時的足球、羽球等多元運動賽事，部分賽事更將以印尼語或越南語轉播，可觀賞喜愛的家鄉賽事，客戶於活動期間內儲值數據月卡599/699型並登入觀看節目，即享Hami Video全新「Asia Hits館」一個月免費服務與15日4G無限上網等雙重好禮。

4G 中華電信 足球

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