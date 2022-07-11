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國產署在花、苗設教保中心 每月收費最高僅2,000元

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導

因應少子化，國產署配合行政院「0-6歲國家一起養」政策，已分別在花蓮、苗栗設置完成兩處職場互助教保服務中心，將於8月1日開班營運，正辦理招生作業中，兩處合計共招生四班90人。

國產署表示，設置地點有所屬北區分署花蓮辦事處委託「社團法人台灣玩具圖書館協會」營運的教保中心2班50人；及中區分署苗栗辦事處委託「財團法人臺中市蒙特梭利教育基金會」營運的教保中心2班40人，以提供民眾更為優質、平價、近便、普及之友善育兒環境。

國產署表示，兩處教保中心與全球先進國家同步，均採取「蒙特梭利」教學模式，以開放式教育理念，提供幼兒豐富的學習環境，讓孩童親身參與各種事務，獲得真實的感覺經驗。

此外也使用荷蘭進口教具，包含感官、數學、語言、科學文化、日常生活及音樂等六大領域，由教師引導幼兒操作，同時刺激腦部神經連結，開發大腦潛能，以幫助孩童專注於學習，達成適性發展。

國產署進一步表示，兩處教保中心分別位於花蓮及苗栗辦事處的辦公空間內，進出均有門禁管理安全無虞，招收對象為2至6歲學齡前幼兒，配置專業教保服務人員，師生比1:10優於一般幼兒園，且每月收費最高僅2,000元，可同時兼顧教學品質與平易價格，減輕家長育兒的經濟負擔，得以安心工作。目前各設置點均開放報名中，歡迎民眾多加利用，把握機會踴躍報名。

國產署

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