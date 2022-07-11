S&P全球基礎建設指數相對抗跌 法人：相關基金可投資

全球今年以來視通膨為頭號大敵，美國聯準會為抑制40年以來最大通膨壓力，祭出最嚴格的貨幣政策，而在通膨及升息雙重夾擊下，多數資產類別今年表現失色。不過，聯邦投信表示，基礎建設股票逆勢而起，根據Bloomberg數據顯示截至7月7日止，MSCI世界指數下跌20.75%，而S&P全球基礎建設指數今年以來表現相對抗跌，僅下跌3.06%，成為市場波動下尋找投資機會的最佳選擇之一。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，除了美國預計投入5,500億美元(約新台幣33兆)在基礎建設外，中國大陸亦傳出將會設立價值人民幣5,000億元(約新台幣2.2兆元)的國家基礎建設投資基金，計劃於今年第3季設立，以刺激基建開支及挽救經濟。在國家政策支持下，全球基礎建設股票因此能有較好表現。為此，聯邦投信推出聯邦民生基礎股票入息基金，一手囊括基建紅利，並鎖定現金流穩定、股票殖利率平均約6%以上之優質企業，提供月配息級別供投資人做選擇。該基金預計於7月18日在彰化銀行、聯邦銀行、聯邦投信及群益金鼎證券等機構搶先開賣；保管銀行由彰化銀行擔任。

聯邦投信行銷企劃處副總陳慧蓉表示，為重振疫後經濟，各國政府積極將基礎建設列為政策加碼重點，投資機會也隨之浮現，投資人可留意布局機會。值得注意的是，全球基礎建設類股目前平均股利率約3.53%，明顯高於全球股市平均約2.24%、美股約1.7% ，基建類股的高股利率和規律的股利收益不只滿足投資人領息偏好，長期納入資產配置核心部位，同時參與股價成長及息收，有望穩定整體報酬表現。

聯邦民生基礎建設股票入息基金經理人趙家華進一步說明，基建股近期表現持續優於整體股市。在看好區域上，歐洲資產被相對低估。歐洲公用事業今年因為俄烏衝突表現相對落後，但預期隨著疫後正常化的生活，市場對於這些資產的需求都將高於近幾年，加上監管機構的合約可隨通膨漲價可反映給使用者，可改善獲利表現。此外，歐洲地區正尋求降低對俄羅斯石油與天然氣的依賴，使得實施能源轉型所需的結構性轉型變得箭在弦上，預期將有更多投資。