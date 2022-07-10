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慘！新制勞退基金截至5月底每人已賠1.2萬 6月恐賠更大

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
近期全球股市大動盪，新制勞退基金截至今（2022）年5月底收益數為負1,506億元，收益率負4.61%。示意圖／聯合報系資料照
近期全球股市大動盪，新制勞退基金截至今（2022）年5月底收益數為負1,506億元，收益率負4.61%。示意圖／聯合報系資料照

近期全球股市大動盪，新制勞退基金截至今（2022）年5月底收益數為負1,506億元，收益率負4.61%，以目前約有1,225萬勞工有效帳戶計算，平均每位勞工慘賠約1.2萬元。因6月台股大跌，預計至6月底，勞工還會賠更多。

去(2021)年全球股市呈多頭走勢，新制勞退基金累計大賺2,836.8億元，平均每名勞工分紅2.3萬元，創新制勞退2005年7月開辦之後、16年來最高紀錄。但今年全球股市大幅走跌，致今年前5月，新制勞退基金已累虧1,506億元，勞工分紅也由紅轉黑，勞工心情將呈現明顯落差。

而且，台股指數今年光6月跌了近2,000點，今年前5月台股累計跌幅7.75%，但光6月台股跌幅11.82%，因此，預期6月底結算新制勞動基金虧損會持續擴大，平均每位帳戶勞工也會賠更多。

勞動部勞保局強調，勞退新制實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，須以每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而計算，因此每名勞工實際獲得收益並不一樣，並非將收益數直接按戶數均分。

簡單地說，如果市場走升，新制勞退基金大賺錢，勞工專戶累積的金額愈多，分紅也愈多；同理，而當新制勞退基金大賠錢，勞工專戶累積的金額愈多，分配到的虧損也愈多。

勞退新制基金於每年3月分配前一年度盈虧，換言之，勞退新制基金全年收益將於隔年3月分配給勞工。但勞工隔年3月並不能領出分配到收益，而是連本帶利，滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲時才可以領出。

勞退基金 台股指數 勞保 勞動部

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