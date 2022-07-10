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加油且慢 中油：明起汽、柴油各調降0.2元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，明（11）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.6元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油每公升各吸收5.2元及6.6元。記者陳正興攝影／報系資料照
台灣中油宣布，明（11）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.6元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油每公升各吸收5.2元及6.6元。記者陳正興攝影／報系資料照

台灣中油宣布，明（11）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.6元。本周因雙重平穩機制啟動，汽、柴油每公升各吸收5.2元及6.6元。

台灣中油表示，本週受全球經濟恐再度下滑以及美元指數創20年來新高等因素影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌6.64美元，新台幣兌美元匯率貶值0.095元，國內油價依公式計算跌幅為4.39%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲5.0元及6.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收4.7元及6.1元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.5元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收5.2元及6.6元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.2元。

國際油價 中油

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