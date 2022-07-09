台積電等25業者認同淨零 中鋼、中油帶頭研發技術

經濟部今（9）日指出，經濟部王美花部長於昨(8)日召開「製造部門2030淨零路徑規劃產業座談會」，國內與會業者皆有同感，為達淨零目標，需預先布局前瞻技術；經濟部將從技術和法規面協助產業，並由中鋼、中油等國營事業帶頭研發。

經濟部指出，工業局自去(2021)年2月即結合全國工業總會、產業公協會及相關業者啟動產業淨零工作小組，與鋼鐵、石化、電子、水泥、紡織、造紙等產業展開40餘場次的會議討論，並獲25家企業響應淨零轉型，包含中鋼、友達、日月光、台化、台泥、台塑石化、台達電、台積電、台灣中油、正隆、永豐餘、亞泥、東和鋼鐵、欣興電子、長春石化、南亞、華紙、華新麗華、新光合纖、群創、榮成紙業、福懋興業、遠東新世紀、聯電及豐興鋼鐵等均已提出2050年淨零目標，排放量合計占我國製造部門51%以上。

透過本次會議聚焦討論各產業減碳目標及製造部門路徑規劃，與會業者皆有同感，為達全國2030年減量20%及長期淨零排放目標，產業尚需擴大導入現有成熟技術，如加速設備汰舊更新、燃煤改為天然氣及生質燃料等，並預為布局前瞻技術，如氫能煉鐵、CO2回收再利用、綠能等。

經濟部說明，為協助產業推動淨零，經濟部將分別從技術研發及法規制定來著手，技術部分由國營事業帶頭研發，如中油負擔氫氣供用的基礎建設規劃、中鋼投入鋼化聯產技術。法規部分，有關碳捕捉、再利用與封存(CCUS)的國內推展，由台電針對碳捕捉與封存(CCS)沙盒機制進行試驗，建立科學證據作為社會溝通基礎，並與環保署持續研商氣候變遷因應法CCUS條款。而氫能法規部分，亦已著手短期先透過能源管理法進行管理，長期訂定氫能管理專法。

經濟部說，台灣的產業結構中製造業占的量體非常大，各界對產業的減碳規劃十分重視，企業必須要有具體推動淨零排放的決心與行動，轉型過程中一定會面臨不少挑戰還有壓力，但相信我國企業絕對有能力將這些壓力，轉化成為驅動產業轉型的契機與助力，搶占淨零商機創造綠色成長新動能。