荷包感謝你！6個節電小撇步簡單又有感

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「節電撇步」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大節電方法。

炎炎夏日不開冷氣簡直活不下去，但隨之而來的高昂電費則讓人感到心寒，加上進入夏季電費時段，究竟在面對熱浪來襲與荷包消瘦的雙重煩惱下，有什麼方法能夠兩者兼顧呢？

從根本做起認明節電標章產品 冷氣濾網定期清洗涼爽又省電

熱議TOP6節電撇步 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

節電的方式百百種，但其實想從根本杜絕吃電怪獸的方法便是「購買節能標章產品」，就有網友請益近期有購入家電的需求，如果想從電器開始省電費，選購時有何需要注意的地方，不少網友回應像是「選一級能效的，電費一年下來很有感」、「要換就換變頻的，暑假兩個月下來差超多」等，紛紛將過去的電費、與使用節電家電後的電費做比較，表示真的可以省下不少錢。

除此之外，從平時使用電器的習慣下手，也是不少人的省電小撇步之一。根據統計，冷氣每調高1度，就能節省約6%的電力，因此平時若養成將「冷氣氣溫固定在26度至28度之間」的習慣，就算不是有節能標章的電器，也能在降溫的同時，達到節電效果；另外台電也建議民眾，可以每兩三週就「定期清洗濾網」一次，能夠有效提升冷房效率，因此就有人分享經驗「本來想說低溫都不涼，洗完整個冷到」、「本來吹24度都好熱，一洗完吹26度還要蓋被子」等。

另外像「隨手關燈」也是一個簡單的日常省電小撇步，只要輕輕一按，不僅可以省荷包，還能延長燈泡使用壽命，一舉兩得；而電腦、電視等電器產品，如果平時暫時沒有要使用或出遠門時，可以選擇調整為休眠模式或拔掉插頭，以避免待機時的電流依然在浪費荷包裡的錢，就有網友說到「長期不用的電器拔插頭是真的能省電」、「我出遠門就會都拔掉插頭，一方面也是怕危險」等，不過也有人提醒，過於頻繁的拔插頭，也會有可能造成電線、插座的損毀，同樣需要注意。

看完了網友們的分享，你是否有其他更有感的節電小撇步？不妨利用這些小撇步執行，等到電費帳單寄來時，相信也你也會很有感的！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》