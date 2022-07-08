確診居家上班領全薪 不能領勞保傷病給付

截至目前止，有近400萬國人確診，其中一半是投保勞保的勞工。因勞工確診都多輕症、甚至無症狀，雇主為免人力調度困難，也會要求勞工居家上班，或者勞工自願居家上班將手邊工作完成到一段落，在此情況下，雇主應給付全薪，勞工居家上班將因此無法請領勞保傷病給付。

根據《勞工保險條例》，勞工確診居家照護期間，如不能工作，以致未能取得原有薪資者，自不能工作之第四日起，可依規定請領勞保傷病給付。勞工申請勞保傷病給付，以補償投保薪資的一半，若以目前居家照護七天、最高投保薪資45,800計算，確診勞工最高可領傷病給付3,053元。

勞動部勞動保險司長陳美女強調，勞工居家照護要請領傷病給付有三條件。一必須確診；二、必須不能工作四日以上；三是未能取得原有薪資或報酬。

勞動部亦發布解釋令，七天居家照護勞工，勞工請假之日數併入「住院傷病假」（二年內合計不得超過一年）計算。另外，勞工居家照護期間亦可請特休假、補休假等。

勞保局表示，傷病給付的目的，係為保障被保險人因傷病不能工作，未能取得原有薪資的生活安全。因此實施社會保險的國家，都以未能取得原有薪資為請領要件。因此，勞工如因傷病不能工作致薪資收入有短少，無論短少之程度為何，皆符合「未取得原有薪資」之請領要件。官員更直言，居家照護期間就算雇主給了九成薪，只要未領全薪，勞工還是可以申請傷病給付。

勞保局職業災害給付組長陳慧敏表示，勞工確診若是請「特別休假」、「加班補休」、「彈性假」、「輪休假」或 「排休」等，亦屬損失原有薪資性質，可以依規定請領傷病給付。

但陳慧敏表示，傷病給付係以因傷病「不能工作四日以上」為給付要件，凡有工作事實，不論工作時間長短，均不得請領。因此，勞工於居家照護期間「居家辦公」，因已有工作事實，其「居家辦公」之日數不得請領傷病給付。

舉例來說，A勞工於2022年5月2日至年5月11日居家照護期間，於2022年 5月7日至2022年5月10日「居家辦公」，則其僅能請領2022年5月5日、5月6日、5月11日共三日之傷病給付。