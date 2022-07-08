觀光旅遊復甦 大型旅行社備戰 停止300多人減班休息

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期實施事業單位2479家、1萬8081人，較上期減少了548家、4098人。勞動部官員指出，雖然受月初月底效應影響，有通報時間差，預估下兩期人數會稍微「回流」，但本期有一家大型旅行社停止實施300多人，也有一家連鎖KTV停止實施200多人，可見疫情趨緩、暑假旺季、國境管制逐漸解封，都讓觀光旅遊、娛樂休閒業走向復甦。

據勞動部統計，本期減班休息實施人數以支援服務業7662人居冠，其次為住宿餐飲業5483人、批發零售業1294人。家數部分，同樣是支援服務業1310家最多，其次為住宿餐飲業342家、批發零售業286家。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這次減班休息人數減少最多的是支援服務業，減了1758人，再來是住宿餐飲業減少1064人，他不諱言，人數明顯減少主要還是受月初月底效應影響，部分事業單位仍在與勞工重新協議，來不及通報實施，推測下兩期人數將回彈。

不過，黃維琛也說，本期有一家大型旅行社暫停實施減班休息，人數多達300多人，經詢問，該業者表示邊境管制逐漸鬆綁，再加上暑假來臨、疫情趨緩，必須有大量人力因應接下來的旅遊潮，也有一些位處景點的旅宿業陸續減少減班休息天數或人數;另一家不久前實施減班休息的連鎖KTV，本期也暫停實施200多人，理由同樣是要迎接暑假旺季。

他預估，若疫情接沒有太大變化，持續走向趨緩，或許減班休息人數高峰就是上期的2.2萬人，接下來將逐期緩降。