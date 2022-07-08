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觀光旅遊復甦！大型旅行社、連鎖KTV停止實施無薪假

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
勞動部今日發布無薪假統計，實施無薪假，較上周減少548家，人數減少4,098人。其中有一家大型旅行社宣布停止實施，約有3百多人。圖為旅行社示意圖。聯合報系資料照
勞動部今日發布無薪假統計，實施無薪假，較上周減少548家，人數減少4,098人。其中有一家大型旅行社宣布停止實施，約有3百多人。圖為旅行社示意圖。聯合報系資料照

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，受到月初月底效應及疫情趨緩影響，實施無薪假有2,479家，實施人數1萬8,081人，較上周減少548家，人數減少4,098人。其中有一家大型旅行社宣布停止實施，約有3百多人。

據勞動部統計，實施人數以支援服務業7,662人居冠，其次為住宿餐飲業5,483人、批發零售業1,294人。家數部分，同樣是支援服務業1,310家最多，其次住宿餐飲業342家、第三則是批發零售業286家。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這次統計有出現明顯減少主要還是受到月初月底效應影響，部分事業單位元先通報的實施期限已到，需要再重新與勞工協議，還來不及通報，所以才有明顯的下降，根據目前掌握到的動態，有部分事業單位表示會再續簽，但受到疫情影響不少員工確診，還沒獲得簽屬同意書，因此出現遞延效應，下期統計可能會有小幅上升。

不過，黃維琛也說，這次的統計也帶來了好消息，在支援服務業中有一家大型旅行社宣布停止實施減班休息，共3百多人，業者表示，因為接下來是暑假，再加上邊境管制逐漸鬆綁，開始需要大量人力幫忙因應接下來的業務工作；不過，黃也說，先前早就有一家龍頭級的旅行社停止實施，當時共停止實施了8百多人，給出的答覆也是看好接下來的觀光旅遊復甦。

黃維琛解釋，由於疫情逐漸趨緩，政府又推出相關的國旅振興方案，而邊境管制也逐步鬆綁，上游的旅遊業者就必須要提前備戰，一旦上游動起來，中下游的中小型業者也會開始動起來，會起到帶動效應。

另外，黃維琛也說，為因應暑假到來，也有一家大型連鎖KTV業者宣布停止實施減班休息，約2百多人，從上述的種種跡象來判斷，減班休息的整體狀況是逐漸朝向樂觀方向走，預計接下來疫情如果還是持續下降，影響的層面越來越小，減班休息的狀況也會逐漸減少。

疫情 餐飲業

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