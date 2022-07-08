電價公式算出的合理電價超乎想像 漲幅高達50.33%

經濟部6月27日召開2022年第1次電價費率審議會臨時會，決議電價平均漲8.4%，會後記者會中台電表示，光是燃料成本，就比去年預估增加近3000億元，也推估出依照電價公式計算的應調整幅度，可能高達40%至50％之間。根據近日公布的公用售電業電價費率檢討方案，實際依照電價公式計算出的平均電價為每度3.9465元，與調漲前平均電價比起來，漲幅高達50.33%。

根據台電的最新版本的發電成本報告，2022年全年系統購發電量2590.4億度，預計有74%自發電、26%外部購電，光看燃料成本，自發和外購（也就是全系統總和）估計為6283.04億元，比3月的提案再多出近2100億元，也比去年增加約3359億元。

根據台電在臨時會上提出的公用售電業電價費率檢討方案，供電量比前次電價案，增加11.76億度，為2551.07億度，本次台電依照電價公式「（購電支出＋輸配電支出＋售電服務費用）＋公用售電業合理利潤/售電度數」計算，每度平均電價為3.9465元，漲幅高達50.33%。

經濟部官員與台電高層皆表示在會前的工作小組會議中，台電評估了不同調漲組合的方案，最後選擇了「平均電價漲8.4%、高壓特高壓用戶漲15%、住宅用電大戶漲9%、其餘用戶不調漲」的方案送進審議會。「如果送太多版本方案進去審，各群體代表都會選擇自己群體調幅最低的版本，就無法達成協議」，因此現場以台電提出的唯一版本為主，讓各審議委員發表意見，例如商總提出旅館業也應列入不調漲產業、工總則提出階梯式調漲等，最後也照該方案通過。

台電在公用售電業電價費率檢討方案簡報中表示，2021年用電量比前一年大幅增加105億度、成長4.68%，其中七成來自高壓與特高壓用戶，二成四來自住宅用戶；也因此，應使高壓及特高壓用戶合理負擔用電成本，建議調漲最多，不過，同時加大尖離峰價差，增加這些大用戶節電誘因。

另外，住宅高用量用戶雖僅有36萬戶，占總住宅用戶數的3%，但用電量就占了住宅總用電量的15%，也應調漲。

該簡報中也提及，雖然調高產業用電，會使生產成本平均增加0.227%，但綜合家戶支出增加僅0.016%，估算對CPI影響僅0.043%。電費收入到今年底，將增加287.8億元。