台電四接東移補正再審 謝國樑籲退回破壞海洋生態方案

台電提出協和電廠改建「四接」案，今天第四度叩關環評初審，會議結論為補件再審。國民黨基隆市長參選人謝國樑說，地方人士就這件開發案發起公投，第一階段連署書已送市府審查，四接東移方案仍會破壞外木山海洋生態，呼籲政府正視民意，退回破壞海洋生態的四接方案。

台電擬在基隆協和發電廠外木山海域，填海造陸蓋第四天然氣接收站，因高達7萬多株珊瑚恐遭活埋，引發疑慮。台電今天提出填海範圍東移方案，原規劃填海面積18.6公頃，縮小為14.5公頃，填方量為350萬立方公尺，減為195萬立方公尺，並可完全保留海扇及潛堤區珊瑚。

謝國樑指出，政府及台電一直無視基隆民意，未把市民朋友的聲音納入建議，強行劃設區域填海造陸。四接東移方案雖將天然氣接收站範圍東移 400 公尺，但還是要填海造陸高達14.5公頃，新的地點依然會影響6%的珊瑚覆蓋率，問題仍未解決，對於海洋生態環境將造成永久的破壞。

謝國樑說，台電2009年也預定要在基隆興建卸煤碼頭，為了捍衛基隆人的安全，即便當時身為執政黨的立法委員，自己也是站出來公開反對。反觀現任基隆市民選出來的立法委員，神隱多天後，今天對於四接議題仍然避重就輕，遵從黨意，無視基隆民意。

謝國樑表示，基隆人的命也是命，市民安全絕對是第一優先。大型液化天然氣儲存槽一旦發生事故風險，後果將不堪設想。政府在規劃能源政策時，不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，呼籲台電應提出兼顧安全與生態保育的方案，保障基隆市民權益。